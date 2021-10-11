美國海軍工程師夫婦被起訴 涉向外國出售核潛艇技術

美國司法部起訴一名海軍工程師及其妻子，指控他們試圖向外國出售美國核潛艇技術機密資料。司法部周日（10日）公布文件顯示，工程師與妻子於上周六（9日）在住所被FBI拘捕，他們將於周二（12日）在馬丁斯堡聯邦法院首次出庭。

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司法部周日披露的法庭文件指，42歲的海軍高級工程師托比（Jonathan Toebbe）與其45歲妻子戴安娜（Diana），被指試圖向外國出售美國潛艇核推進系統技術機密資料。

托比被指於去年4月將裝有相關核潛艇技術機密文件的包裹發送予外國政府，並嘗試收取10萬美元（約78萬港元）的加密貨幣作報酬出售。FBI其後在12月取得包裹，隨即展開調查，假扮外國官員與托比交易。

托比前往西弗吉尼亞州某處，將一張SD卡收藏在裝有半份花生醬三文治的膠袋內，期間妻子戴安娜負責把風，二人獲得2萬美元（約15.6萬港元）。FBI再次引誘托比在賓夕法尼亞州及弗吉尼亞州交易兩次，托比分別將SD卡藏在一包口香糖之內，而且順利收取報酬。

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FBI於上周六在位於馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）托比夫婦住所拘捕兩人，他們周二在馬丁斯堡（Martinsburg） 法院首次出庭。

托比是海軍核能工程師，擁有國防部核工程的絕密級許可，據悉已為美國政府工作近10年，包括在海軍最高級別的海軍作戰部長辦公室工作15個月。法庭文件指，托比夫婦出售的是維珍尼亞級攻擊潛艇（Virginia-class attack submarine）的核動力推進技術資料，但未有披露案件涉及哪一個外國國家。

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責任編輯：郭麗明