【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰

▲ 法國Netflix近日在巴黎開設了限時兩天的快閃「魷魚遊戲咖啡廳」（Café Squid Game)，還原大型豬錢罌、戳椪糖挑戰以及卡牌遊戲等場景。大批影迷更在開幕前一晚就露宿排隊，現場卻因插隊引發衝突，快閃店更被逼提早關門。（Netflix France圖片）

Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》Squid Game熱潮席捲全球，法國Netflix近日更直接在巴黎開設了限時兩天的快閃「魷魚遊戲咖啡廳」（Café Squid Game)，還原大型豬錢罌、戳椪糖挑戰以及卡牌遊戲等場景。大批影迷更在開幕前一晚就露宿排隊，現場卻因插隊引發衝突，快閃店更被逼提早關門。

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法國這間快閃咖啡廳是目前Netflix官方唯一授權店舖，民眾除了可以體驗當參賽者的感覺之外，店內工作人員也直接換上了影集中標誌性的桃紅色制服，周遭亦有三角形、正方形和圓形的標誌，充分還原劇中場境。而影迷最期待的活動便是能夠體驗劇中的戳椪糖挑戰。咖啡廳還原了劇中雨傘、星星、圓形和三角等四款造型椪糖，如果挑戰者能在時間內完成的話，更能獲得Netflix一個月免費觀看服務。

只是沒想到這場活動的現場出現了插隊亂況，不少人直接在咖啡廳外打了起來，路上的民眾更是邊尖叫邊躲避，直接引至警方到場。這些畫面都在Twitter、TikTok上流傳，快閃咖啡廳亦被逼提早關門。

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責任編輯：李智美