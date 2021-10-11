▲ 【內房危機】花樣年遭中誠信降評級 調整境內債交易方式、擬出售資產

花樣年 （01777） 美元債違約，花樣年集團（中國）發公告指，調整多隻境內債券交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供逐筆全額結算。花樣年同時稱，擬通過出售資產，以增強短期償債能力。

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根據《關於調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》及中國證券登記結算公司《關於調整公司債券結算業務有關事項的通知》，「18花樣年」、「19花樣年」、「19花樣02」、「20花樣01」、「20花樣02」自10月11日起進行交易方式調整。

中資評級機構中誠信國際指，花樣年未償還美元債事項將對公司信用質量產生很大負面影響，下調花樣年主體及相關債項信用等級由AA+降至A，評級展望仍為「負面」，並將上述債券列入可能降級的觀察名單。

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花樣年稱，已委任華利安（中國）有限公司為其財務顧問，盛德律師事務所為其法律顧問，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案。

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編輯：袁諾曦