【ET午市精點】恒指再升500點 數據周能衝50天線？ 股市 11:50 2021/10/11 分享： 港股今早則高開逾300點，其後升幅擴大，中午收市前升約520點，報25358點；科指升3.2%，報6405點。後市氣氛好轉如何調整策略？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3078838 ＊重溫今早《ET開市直擊》美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？【按此】* 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】港股大幅反彈 科指跑贏 新經濟股蓄勢待發（附Time Code） 2021/10/07 【ET午市精點】港股大幅反彈 科指跑贏 新經濟股蓄勢待發（附Time Code） 【ET午市精點】恒指半日高開低走 特首倡發展北部都會區（附Time code） 2021/10/06 【ET午市精點】恒指半日高開低走 特首倡發展北部都會區（附Time code） 【ET午市精點】恒指觸底反彈倒升 內房再挫 資源衝高（附Time Code） 2021/10/05 【ET午市精點】恒指觸底反彈倒升 內房再挫 資源衝高（附Time Code） 【ET午市精點】第四季開局失利 港股曾挫600點 徘徊二萬四（附Time Code） 2021/10/04 【ET午市精點】第四季開局失利 港股曾挫600點 徘徊二萬四（附Time Code） 【ET午市精點】恒指第三季大瀉4000點 PMI數據再遜預期（附Time code） 2021/09/30 【ET午市精點】恒指第三季大瀉4000點 PMI數據再遜預期（附Time code） 美股 恒生指數 港股