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【ET午市精點】恒指再升500點 數據周能衝50天線？

股市 11:50 2021/10/11

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港股今早則高開逾300點，其後升幅擴大，中午收市前升約520點，報25358點；科指升3.2%，報6405點。後市氣氛好轉如何調整策略？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3078838

＊重溫今早《ET開市直擊》美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？【按此】*

欄名 : ET午市精點

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