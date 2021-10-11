【恒大3333】恒大境外債違約死線下周六屆滿　海外債持有人陷兩難

▲ ​​​​​​恒大上月23日未如期支付境外債的利息，在債券持有人宣布恒大違約前，公司有30天的寬限期，而死綫將於下周六屆滿。

​​​​​​恒大 （03333） 上月23日未如期支付境外債的利息，在債券持有人宣布恒大違約前，公司有30天的寬限期，而死綫將於下周六屆滿。外電報道，律師事務所凱易（Kirkland & Ellis LLP）及投行Moelis & Company 正與恒大離岸債券持有人制定應急計劃。Moelis 指出，已與恒大舉行了幾次電話會議 ，但沒有進行有意義的對話；該陣營又指，不希望恒大資產以某種方式被套現。目前持恒大債的國際投資者陷入兩難局面。

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海外債權人：沒有進行有意義對話

繼上月底後，恒大上周也未能支付另一批美元債券的息票。外電引述消息人士指，到目前為止，恒大並沒有與這些債券持有人的顧問公司接觸。自從恒大未能如期償付上述第一筆債券利息以來，已有多封律師函發送給該公司。這些顧問公司指，恒大上周作出了一些回應，但沒有給出任何有意義的資訊。

凱易及投行Moelis & Company上周五舉行線上會議，出席包括對沖基金經理、共同基金和主要銀行在內的數百名投資者 。Moelis的董事總經理Bert Grisel向與會者表示，已與中國恒大的顧問公司舉行了幾次電話會議，但沒有與中國恒大進行有意義的對話，也沒有獲得進一步資訊。

對於恒大近期開始出售資產，包括宣布出盛京銀行 （02066） 股權，以及計劃出售恒大物業股權，凱易的重組合夥人Neil McDonald在周五的投資者電話會議上表示，不希望出現的情況是，所謂的境外資產以某種方式被套現，這些資產的價值流失到其他方，無論是境內還是境外。

離岸債券持有人將被列為最低還款優先權

值得留意的是，在債務重組中，離岸債券持有人將被列為最低還款優先權，或是最後一批獲得兌付的人。 這些出售可能會對國際債券持有人的追債前景產生不利影響。

Moelis和凱易提供諮詢的債券持有人委員會包含全球基金、資產管理公司和不良資產投資者，它們持有的恒大債券面值總額25億美元。Moelis表示，該公司還與持有類似金額的另一些債權人有聯繫，這可能使該委員會成員持債票面總價值達到50億美元。

目前，恒大一些美元債券的價格已暴跌至面值的15%至25%。

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編輯：吳敏芳

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