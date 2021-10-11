【大灣區航空】獲發航空營運許可證　大灣區航空目標5年內營運逾30架737客機

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由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，於上周五（10月8日）獲民航處發出航空營運許可證（Air Operator's Certificate，AOC）。民航處指，大灣區航空2020年7月提交申請，經仔細及全面評估大灣區航空能力皆符合民航處要求後，民航處處長已按既定機制簽發航空營運人許可證予大灣區航空公司。
大灣區航空早前申請經營104條航線，包括48個內地航點，而公司首架窄體客機波音737-800已組抵港。據大灣區航空對外公布資料，公司今年將引入3架波音737-800客機，明年增至7架，目標在2026年機隊有逾30架波音737-800客機。
737-800客機屬波音737系列第三代 737 Next Generation客機，最新已由737 MAX替代，目前已經停產。
招聘人手方面，大灣區航空預計年底機艙服務員人數可增至60人，明年增至200人，而機師人手明年將達100人。
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