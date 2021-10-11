【新冠疫苗】埃及逾12萬劑國藥被棄下水道 警方拘3人

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少地方至今仍是疫苗1劑難求。埃及檢察部門發現近2萬盒全新疫苗被遺棄，警方調查後拘捕3人。埃及檢察部門發表聲明表示，發現清單顯示另一批疫苗因儲存溫度不當被丟棄，涉及5,000盒。當地傳媒報稱，被棄的是中國國藥疫苗，逾12萬劑。

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埃及檢察部門周日（10日）表示，已就疫苗被遺棄事件拘捕3人。當局表示，有1.84萬盒新冠疫苗被遺棄，價值超過及500萬埃及鎊（約248萬港幣）。被遺棄的疫苗早前已分配予首都開羅（Cairo）以南﹑約220公里的明亞市（Minya）衛生局。社交媒體上圖片顯示，明亞市以北Bani Mazar省的下水道岸邊散落一堆白色盒，疑似是被遺棄的疫苗。

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檢察部門發表聲明表示，有關被遺棄疫苗原定由1名獲授權藥劑師交予給衛生部的司機送往明亞市，惟及後出現丟失。初步調查顯示，是藥劑師和1名倉庫管理官員嚴重疏忽造成。由於涉事司機口供出現矛盾，當局一同拘捕司機作調查。

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聲明同時提及，另有5,000盒疫苗因儲存溫度不當被拋棄。雖然檢察部門並未提及疫苗種類，但早前有官方聲明指該批疫苗為中國國藥疫苗。

當地媒體Al-Shorouk聲稱，被棄置於下水道的是國藥疫苗，數量達12.23萬劑。

埃及目標是年底前為1億多人口中，4,000萬民眾接種新冠疫苗，由於當地供應延遲及民眾接種態度遲疑，當局仍在努力提高接種率。

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責任編輯：李俊儀