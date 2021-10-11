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美國財長有信心 國會將通過最低企業稅立法

環球社會熱點 11:21 2021/10/11

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經濟合作與發展組織早前宣布，已有近140個國家同意修訂最低企業稅率，包括以往態度堅定的愛爾蘭。美國財長耶倫則表示，有信心美國會批准定立最低企業稅率，但相信會包含在預算案投票內。

逾130個國家同意最低15%企業稅 料2023年實施 【下一頁】

耶倫（Janet Yellen）受訪時表示，美國會跟隨多國，設立15%的最低企業稅，相關動議會包括在一直成為焦點的預算案中。由於預算案商討多時，至今仍未獲批，耶倫則表明有信心預算案最終會通過，最低企業稅亦不是問題。

按照美國憲法規定，任何條款要取得參議院認證，需要有3分2參議員支持。共和黨人多年來反對訂立最低企業稅，並一直支持削減企業稅，尋求順利通過國會，大有可能需要利用預算案。

愛爾蘭同意最低15%企業稅 影響逾千間企業 【下一頁】

另外，耶倫再次強調，美國國會及聯邦政府需要解決債務上限問題，指出國會及政府制定預算案及稅務計劃，必須為提出的方案「找數」。不少專家估計，一旦美國無法處理債務上限，將引發經濟災難。

經濟合作與發展組織（OECD）上周五（8日）發表聲明，佔全球GDP超過90%的136個國家同意簽訂協議，將全球企業稅訂為15%。

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責任編輯：吳漢培

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