【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援

微軟（Microsoft）自公布安裝新作業系統Windows 11的最低硬件要求以來，「你的電腦系統是否能升級到 Windows 11？」一度成為用戶熱烈討論的話題。微軟在10月5日推出新作業系統Windows 11後，更有許多中國用戶反映，由於其電腦系統不支援或未啟動一款被中國內地禁止進口的TPM（Trusted Platform Module）芯片，所以無法升級Windows 11。

據美國新聞媒體機構《美國之音》（Voice of America）日前報道，Windows 11正式面世後，許多中國用戶在下載時卻看到一則「這台電腦無法運行Windows 11」的提示。其中有用戶抱怨，因為中央處理器（CPU）及TPM不支援而無法體驗Windows 11。

報道指，該問題關鍵在於TPM芯片，其全稱為「信賴平臺模組」（Trusted Platform Module），是一項安全密碼處理器的國際標準。而TPM芯片可整合到電腦的主機板上，也可以單獨添加到CPU中。同時是微軟多年來一直推進的新硬件標準，為用戶提供硬件級的資料保護能力。

惟報道指，中國政府以國家安全為由，自1999年開始頒佈法規，禁止進口國外主流密碼技術，所以此舉影響到TPM芯片在中國國內的生產和普及。

據本報記者翻查有關的《 商用密碼管理條例 》條例，其中第七條及第十三條分別列明， 未經指定，任何單位或者個人不得生產商用密碼產品，以及任何單位或者個人不得銷售境外的密碼產品。另據內地媒體報道，在2005年前後，中國開始力推自主的TCM（Trusted Cryptographic Module）系統，並且允許國產的TPM（即完全在中國本土生產的TPM才可以)，只是不允許裝載歐美生產的TPM。

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微軟：Windows 11個人電腦 可供中國客戶購買

據微軟發言人向該媒體表示，微軟並不了解在中國銷售帶有TPM的設備遇到任何阻力。來自原設備製造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）合作夥伴的Windows 11個人電腦及Surface設備亦將可供中國客戶購買。

該發言人還在聲明中表示，配備TPM 2.0的個人電腦在中國已經存在多年，滿足最低系統要求的現有個人電腦可以免費升級到Windows 11。

事實上，微軟早前亦曾經發布消息建議在官方支援的系統上升級到Windows 11，開始默許為不支援最低系統要求的電腦升級，並公開了「官方攻略」，即是通過調整註冊表來繞過CPU的TPM檢查，與早前網民流傳的方法一致。不過微軟亦有要求用戶自行承擔修當中帶來的潛在風險，並表示不當修改可能導致重裝系統。

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責任編輯：張寶燕