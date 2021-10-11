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【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」

股市 11:20 2021/10/11

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東吳證券首席經濟學家任澤平於微博發文回應離職恒大 （03333） 。任澤平以《任澤平：諫言、真相與幾句心裡話》為題的文章稱，剛入職沒多久，恒大負債率已大幅升至86.25%，並計劃大舉多元化擴張，對此，他當著公司幾位主要負責人的面諫言降負債、反對多元化，但卻在幹部大會上大受批評。

恒大：6名提前贖回恒大財富產品的管理人員已全額還款，看【下一頁】

任澤平於2017年12月出任恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長，並於2021年辭任，同年3月加入東吳證券。

圖看任澤平回應全文

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「剛入職沒多久，我還當著公司幾位主要負責人的面諫言降負債、反對多元化，因為國內外企業發展史上清楚的寫著，多元化大多失敗，可謂九死一生。做好一件事情已經很難，同時出圈跨界做好幾件事情難上加難，你的經驗、精力、能力圈、團隊等很難兼顧。少即是多，應該專注把簡單的事情做到極致。。。但是我諫言降負債、反對多元化的事，在一次公司幹部大會上大受批評，而且還批評了很長一段時間，大致的意思就是我格局不夠、認識不到公司重大戰略。」

他指，「剛入職，本打算有所作為，結果就遇到了挫折，對我打擊不小，可能很多人包括我並不足夠了解企業文化。」

任澤平指，後來自己長年在北京，恒大總部卻在深圳，一個月去深圳平均不過幾天，也完全談不上公司的核心決策層。由於遠離總部和具體事務，反而得以沉下心來做學術、宏觀、行業研究，與團隊系統深入地研究了中美貿易摩擦、全球房地產、新基建、人口形勢、放開三孩等課題。

「2020年下半年，即一年前，我覺得已經做了應有的諫言和努力，但由於言不為用，難以融入。」

任澤平指，加上判斷國家調控地產的決心和力度很大、房地產的時代要過去了，學術研究更加適合自己，所以提出了離職。他又指，恒大曾對他進行了挽留，但離職的決心已下，終於在2021年3月批准。

他稱，即使離職恒大半年多，仍然希望恒大能走出困境，有個好的結局。「企業陷入困境，不要再引發輿論關注，做人多雪中送炭、少落井下石，做人要厚道。」

他又提到，網上有關他的言論大多是假，例如「任澤平2018年預測，中國未來10年一二線城市房價翻二倍，三四線城市房價翻三倍」，並稱這是來自廣東一個自媒體小號杜撰，自己本人從未說過。

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編輯：袁諾曦

中國恒大（03333） 港股 微博 恒大

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