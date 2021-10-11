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【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須

Hot Talk 11:15 2021/10/11

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【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須

新加坡、香港兩個亞洲國際金融中心在通關安排大相逕庭，新加坡周末宣布，從10月19日起，由英國、美國、法國、西班牙出發的人士，若已完成接種疫苗、通過檢測測試，可以免隔離到訪新加坡。本港行政長官林鄭月娥最新就承認，以「清零」為目標的旅遊限制損害香港國際金融中心的形象，但指駐港企業是因為可連接內地，須確保香港不會成為中國防疫「缺口（weak link）」。

林鄭月娥接受彭博訪問時稱：「身為香港行政長官，我有責任保護市民。任何死亡病例都會引起社會的重大關切」。她續指，正努力通過漸進有序的方式恢復與內地和海外正常通關，但重申會以內地通關為較優先目標。

林鄭月娥稱，內地官員希望香港的防疫政策與內地更加一致，消滅本地疫情，「從內地的角度來看，香港的防疫做法應盡可能與內地保持一致，但他們也認同我們在非常不同的制度下運作。」她表示，雙方正討論前進的道路，能尊重兩地制度差異，同時確保香港不會成為防疫陣線的薄弱環節。

美國商會質疑港清零政策削弱金融中心地位 「游說港府如對牛彈琴」，可見【下一頁】

美國承認誤將香港疫情風險評級調升、已恢復至低風險評級 新加坡處次高風險級別，可見【下一頁】

中國以清零為防疫目標，但歐美等成熟經濟體漸改以與病毒共存策略，放寬出入境限制。

新加坡上周六就宣布，10月19日起放寬8個國家出發人士的旅遊限制。

新加坡官員形容做法是新冠病毒的新常態，總理李顯龍稱，新加坡會達至新常態，會用3個月或6個月時間達成。對於新加坡近數周感染個案大增，李顯龍稱，此波疫情過後，仍可能有新一波疫情爆發，尤其是變種病毒不斷出現，若個案增長過快，就會剎掣保障醫療系統和醫護人員。

新加坡擬容許每日最多3000名合資格旅客抵達，但與2019年全年有1910萬人次抵星，仍有巨大差距。

新加坡疫苗接種率達83%，高於香港67%人士已完成首針。不過，當地過去7日平均確診人數逾3000人，新加坡目前以醫療系統負荷為防疫指標，並對未接種疫苗人士有較多出行限制。

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編輯：麥德銘

經濟 疫情 林鄭月娥 李顯龍 香港 新加坡

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