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【大行報告】中央將電價波動區間上調至兩成、華能彈8%　大和：加電價幅度超預期

股市 11:00 2021/10/11

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大和認為，電價上調幅度超預期，但實際受惠情況仍要視乎執行能力

中央將電價上下波動範圍上調至兩成，高耗能行則亦撤銷兩成的上限。大和認為，電價上調幅度超預期，但實際受惠情況仍要視乎執行能力，預期非燃煤電企也能受益。該行估計，中央短線會同時放寬能耗限，預期未來會以較市場化方式去控制電力強度。受電價上調消息刺激，華能國際 （00902） 升8.6%，華電國際（001071）升0.7%，華潤電力 （00836） 亦漲0.3%。

內蒙日均產煤超210萬噸，詳見【下一頁】

大和指，投資者不應對政府增加煤炭供應感到意外，因內蒙煤炭產出上升，澳洲煤炭庫存亦於國慶假期後增加，但該行也不會對未來煤炭供應重歸平衡而過度樂觀。

中央同時要求在戈壁沙漠制定大規模風電及太陽能設施，與市場流傳的設立400吉瓦中央再生能源基礎計劃匹配。大和認為，市場未反映有關消息，維持對內地能源行業「正面」看法，但對於城市燃氣股的邊際利潤風險偏向保守。

國務院常務會議上周在穩定居民、農業、公益性事業電價前提下，把市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，高耗能行業則不受20%上限約束。

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