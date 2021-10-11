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【歐國聯】麥巴比攻入關鍵球 法國險勝西班牙奪冠

環球社會熱點 10:49 2021/10/11

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歐洲國家聯賽於香港時間周一凌晨迎來第二屆賽事的決賽，由法國對陣西班牙。法國憑兩大當家前鋒各入一球，險勝西班牙奪得錦標，亦是歐洲國家隊史上首隊集齊4大國際賽的球隊。

互聯網推廣慈善及反種族歧視 英國球星成GCSE多媒體課程 【下一頁】

英超球員違防疫規定 巴西對阿根廷甫開賽即腰斬（有片） 【下一頁】

法國今場派出強陣出撃，前場用上三大鋒將，包括西甲皇家馬德里射手賓施馬（Karim Benzema）及法甲巴黎聖日耳門球星（Kylian Mbappe）。不過，西班牙卻是先開紀錄一方，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於64分鐘先下一城。

兩分鐘後，賓施馬接應麥巴比傳中在禁區內起腳入球，火速為法國扳平。收獲一個助攻的麥巴比隨後在80分鐘，接應打穿西班牙防線的直線傳球，單刀面對西班牙龍門施蒙（Unai Simon），輕鬆射入致勝球。

    點擊圖片放大
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然而，西班牙球員一致舉手，表示麥巴比有越位嫌疑。球證經視像裁判（VAR）協助，監看影片後確認入球成立。西班牙其後加強攻勢，但始終無收穫，只能飲恨成為亞軍。

法國今次取得歐國聯後，是歐洲國家隊中唯一一個國家囊括世界盃﹑歐洲國家盃﹑洲際國家盃及歐國聯冠軍。

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責任編輯：吳漢培

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