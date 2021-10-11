【港股市況】恒生指數早段升逾500點　美團升逾8%、聯想挫逾一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股3大指數上周五反覆拉鋸，道指收市跌8點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約252點，恒指料開報25090點。滙豐 （00005） ADR折合報44.32元，較港收市價高0.47元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報491.9元，較港收市價高10.1元或2.1%。

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即市走勢︰

【09：07】大市最新升約450點。

【09：59】聯想 （00992） 跌幅擴大至逾16%，低見7.32元。

【09：57】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見256.8元。

【09：57】超人智能 （08176） 升逾6成，高見0.85元，涉12宗成交或23.8萬元。

【09：50】紫金礦業擬50億人幣收購加拿大鋰鹽商 最多抽升近一成（第二版）

【09：39】恒生指數早段升逾500點，美團 （03690） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升逾6%；騰訊 （00700） 升3%；聯想 （00992） 跌逾11%。

【09：36】東岳 （00189） 逆市再跌一成，低見15.16元。東岳上周五股價下挫，東岳表示不知悉導致股份價格及成交量波動任何原因，指營運維持正常，主要產品供應緊張，價 格穩中向好，目前正按計劃推進項目建設和投產。

【09：34】大市早段升約450點，科指升2.4%。

【09：34】美團 （03690） 早段升幅擴大至逾7%，高見274.8元。

【09：31】潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升5%；龍源電力 （00916） 跌近3%；華能國電 （00902） 升逾13%；華電國際 （01071） 升近8%。國務院總理李克強上周五主持召開國務院常務會議，會議提到，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍，由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%。

【09：28】三桶油上升，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升2%；中石油 （00857） 升近2%。

【中海油ADR】中海油美國存托股份退市 紐交所維持決定、10日後生效 股價升逾2%

【09：22】恒生指數開報25161點，升323點。恒生科技指數升1.6%，報6303點。美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 升近5%；騰訊 （00700） 升逾2%；聯想 （00992） 逆市跌近11%。

【美團二選一】美團急升逾5%重上270關 遭市監局罰款輕於阿里巴巴（第三版）

【紅籌CDR觸礁】聯想集團「僅一天」終止回A 撤回科創板上市申請 考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效（第二版）

【09：14】期指開報24960點，升136點或0.6%。

【09：09】恒指黑期升約265點，報24985點；道指期貨跌45點，報34701點。

【09：01】【內房股】融創、萬達「分手」後 永樂華住獲22家融創酒店管理權

【08：40】人民日報︰網遊防沉迷系統仍存漏洞 企業是防沉迷工作主體、須積極履行社會責任

【08：05】中國電力終止與吉電股份資產重組建議

【07：45】醫思健康半年銷售額不少於15.2億元 按年升逾60%、較疫情前同期升逾43%

【07：45】港股ADR收報25090點，升252點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.32元，較港收市價高0.47元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報491.9元，較港收市價高10.1元或2.1%。

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【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

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【開市9點半】港股本周3日市？ 憧憬美團帶動撲25000關 平保股息率近5厘

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責任編輯︰梁浩碩