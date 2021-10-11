▲ 【互聯網監管】人民日報︰網遊防沉迷系統仍存漏洞 企業是防沉迷工作主體、須積極履行社會責任

人民日報發表「讓未成年人遠離網游沉迷」評論文章，表示中國網絡遊戲防沉迷系統仍存漏洞，值得引起重視，又表明遊戲企業是防沉迷工作的主體，必須積極履行社會責任，為下一代的健康成長負責，切實推動行業健康發展。

文章指，作為一種技術手段，網絡遊戲防沉迷系統的推行，針對的正是未成年人的沉迷現象。但在部分網絡交易平台上，存在遊戲賬號租賣業務，用戶可通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網游，意味青少年進入網絡遊戲的第一道關口仍存在著漏洞，值得引起重視。

一段時間內，有些遊戲企業一味追求經濟效益，對未成年人消費監管不嚴。近期，針對遊戲租號繞開防沉迷系統問題，部分遊戲交易平台發表聲明，稱已採取嚴格措施禁止任何未成年人利用遊戲交易平台買賣和租賃遊戲賬號。應當明確的是，遊戲企業是防沉迷工作的主體，必須積極履行社會責任。

國家新聞出版署不久前下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，要求所有網絡遊戲企業僅可在周五、週六、週日及法定節假日的每日晚上8時至9時，向未成年人提供一小時網絡遊戲服務。相關政策的落地見效，必將有利於推動防沉迷工作取得更好社會效果。同時，對於租賣遊戲賬號亂象，也應強化監管、著重治理，及時堵住防沉迷的漏洞。

【互聯網監管】文旅部：加強網絡遊戲市場監管 進一步部署地方機構執法

【互聯網監管】傳內地召開網遊審批培訓班 嚴限課金、點名批評BL及艦娘文化

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩