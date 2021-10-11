【ET財經早點1分鐘】美團消除陰霾 港股冀挑戰25000關

恒指夜期上周五升199點，升越25000關。

藍籌股ADR以科技股表現最佳，騰訊 （00700） ADR較港收市價高2%。

遭市監局罰款34億人民幣的美團 （03690） ，ADR更高3%。券商普遍認為罰款低於預期，並消除了不明朗因素，預期會對利潤產生一次性的影響。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析港股、美股走勢*【按此】

聯想解釋緊急撤回科創板上市

聯想集團宣布終止回內地科創板上市進程。

聯想解釋，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息，可能會在申請的審閱過程中過期失效。

同時審慎考慮資本市場相關情況後，決定撤回中國存托憑證於科創板上市及買賣的申請。

聯想指，業務運營狀況良好，撤回申請將不會對集團的財務狀況造成任何不利影響。

中海油美國存托股份退市覆核 紐交所維持決定

中海油 （00883） 宣布，紐交所維持中海油美國存托股份退市的決定，每股美國存託股份註銷後可換取100股普通股在港交所交易。

中海油指，自2001年2月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。

山西水災 阿里騰訊等共捐逾3億元

山西暴雨釀成水災，超過175萬人受影響，60座煤礦停產。

阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度及拼多多各捐出5000萬元人民幣。螞蟻、安踏捐2000萬。小米公益基金亦捐出1000萬元，暫時上市公司捐款數字逾3億。

*重溫上周五石Sir個股推介*

*今晚8時《ET財智Talk》內房債務危機持續發酵 惠理葉浩華分析債市前景*