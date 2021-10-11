【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘

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（1）踏入10月重磅數據周，美國雖然上周非農新增職位增幅遜預期，不過，市場認為無阻儲局收水步伐，令美股收市倒跌，不過，港股ADR指數仍維持升217點，越25000關，尤其是美團 （03690） ADR升勢佳，較港收市價高3%，券商普遍認為，罰款較預期輕，而且消除一大不穩定因素，雖然改變演算法及增加騎手福利會增加公司成本，但影響可控。值得留意的是，本周重陽節及打風，或只得3日市。

【打風消息】「圓規」迫近 港股本周3日市？

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（2）美國本周都有重磅數據，周三公布通脹，另外美國銀行股本周會公布業績。

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（3）平保 （02318） 短綫股價出現雙底支持，而股息率有4.7厘，投資者或重新注目。

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（4）蔚來獲高盛唱好

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（5）在經過官方的指導後，科企回饋社會的反應加快，山西水災，一日已籌到3億元人民幣

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（6）聯想的回應，似乎預期回A的時間要好耐，令招股說明書中的財務信息失效，不過股價上周五在消息公布前，已率先逆市下跌，另外亦反映了內地收緊回A股的訊號。

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（7）內房股續公布9月銷售欠佳

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（8）香港將打造出南金融、北創科的經濟雙重心

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（9）美國雖然換了總統，對中資股的限制並未見放鬆，中海油將正式撤出。

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上周五港股ADR美股收市情況：

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記者：譚志偉