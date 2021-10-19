【財務自由】25歲後生仔靠買樓致富 年收入逾400萬元 白手興家到手持5個物業之路

年輕人要靠自己力量買樓並不容易，但美國有一位25歲青年，出身自印度移民家庭，靠著自己努力省錢、存錢，白手起家，現時已擁有5個物業，年收入高達51.5萬美元（約402萬港元），究竟他如何成為人生勝利組?

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年僅25歲的Sahil Mehta，父母為來自印度的移民家庭，他在美國馬利蘭州出生和長大。原本家境不錯，母親擁有幾家企業，他的父親是一名醫生，但2000年和2008年的市場動蕩期間，父母失去了大部分財富。

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這種不穩定促使他從小就想自己掙錢：他會在中學課間賣糖果，高中時在鄉村俱樂部找到一份兼職工作。Sahil Mehta一直很努力，他在2015年在加州大學伯克利分校讀書期間開始在房地產代理公司蘇富比擔任全職行政助理，幫助管理和完成銷售。Mehta承認，投資者甚至需要大量資金才能進入遊戲，而且他很幸運在大學期間獲得了蘇富比的工作，這讓他在如此年輕的時候就可以節省大量資金。



他在蘇富比工作了兩年，足夠以支付學費，畢業後不久，他憑收入還清了10,000美元（約78,000港元）的貸款，他的父母沒有幫助他支付學費。



在就讀大學期間，他通過與兄弟分攤租金，並將其他費用降至最低，從而節省了99% 的佣金，這使他能夠他在2017年畢業時購買了他的第一處房產。他與30歲的哥哥 Suyash 一起經營一家小型管理公司，他們在伯克利（Berkeley）附近擁有5個物業，價值940萬美元（約7,332萬港元），其中4個物業用作出租給大學生和家庭，其中一處營運作Airbnb。

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Sahil Mehta指，他在日常工作中賺取的佣金加上租金收入，每年約達515,000美元（約402萬港元）：大約350,000美元（約273萬港元）來自蘇富比，其餘來自租金收入和 Airbnb。如他幫助出售的房屋數量更多，他可以獲得更多收入。

不過，在努力儲錢的同時，Sahil Mehta也不會放棄娛樂，他和他的家人每年都會去夏威夷旅行。他們喜歡探索不同的島嶼和沐浴在陽光下。同時，他也於去年12月以13萬美元（約101萬港元）購入一架Tesla的Model X，指出：「這是我的夢想之車，能夠買到它，我感到很幸運。」

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除了汽車，梅塔的生活相當節儉。他的支出沒有太大變化，因為為了發展公司，他和他的兄弟都優先考慮儲蓄而不是自己的支出。試圖每個月盡可能多地儲更多錢，當他和他的兄弟儲夠了錢時，他們就會尋找新的房產。他和他的兄弟姐妹正在儲錢為他們的父母很快買一套房子，希望父母擁有退休後感到舒適所需的一切。

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記者：陳詠妍

