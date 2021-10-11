英國人氣剪紙達人聯乘港攝影師 炮製「金像女神當入樽」 旅發局促成跨地域藝術合作

疫情下世界各地仍未能恢復正常往來，但仍無阻各地藝術的交流。旅發局早前邀請Hong Kong Super Fans之一、英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor（又名Paperboyo），與香港本地攝影師Timmy Lo合作，透過有趣的剪紙巧妙地融合維港景色，創作出新穎獨特的藝術作品。

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▲ 一個剪紙加上一幅照片，就完成了「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片。（相片由Rich McCor及Timmy Lo提供）

▲ 旅發局早前促成英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor與本地攝影師Timmy Lo合作，創作獨特新穎的剪紙藝術作品。（相片由Rich McCor及Timmy Lo提供）



兩位攝影師Rich McCor (@paperboyo) 及Timmy Lo (@timmy727) 皆是網絡紅人，作品極具風格。Rich McCor 喜歡用有趣的剪紙結合著名地標或特色建築，為其作品增添新穎感，他在Instagram上更擁有超過51萬粉絲。而Timmy Lo則擅長運用色彩及不同角度捕捉香港每一個角落，令人留下深刻印象。

即睇Timmy Lo作品：

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是次合作先由身處香港的Timmy拍下照片，再交予在英國的Paperboyo將黑色色紙剪出的籃球框架，放在國際金融中心上，一幅「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片，隨即誕生。

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即睇Rich McCor作品：

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兩位藝術家更想到，以指揮家的剪紙圖案，搭配港島建築群上的燈光效果，再由旅發局邀請香港管弦樂團配上著名交響曲，製作出一場視聽娛樂兼備的維港交響樂表演。

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記者：陳詠妍