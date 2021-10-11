  • 30°C
香港時間 : 20211011日 (一) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國人氣剪紙達人聯乘港攝影師 炮製「金像女神當入樽」 旅發局促成跨地域藝術合作

理財智慧 11:27 2021/10/11

分享：

疫情下世界各地仍未能恢復正常往來，但仍無阻各地藝術的交流。旅發局早前邀請Hong Kong Super Fans之一、英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor（又名Paperboyo），與香港本地攝影師Timmy Lo合作，透過有趣的剪紙巧妙地融合維港景色，創作出新穎獨特的藝術作品。

【室內設計】夫婦擲38萬裝修525呎單位 典雅設計 巧用玻璃增空間感，詳見【下一頁

一個剪紙加上一幅照片，就完成了「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片。（相片由Rich McCor及Timmy Lo提供）

旅發局早前促成英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor與本地攝影師Timmy Lo合作，創作獨特新穎的剪紙藝術作品。（相片由Rich McCor及Timmy Lo提供）


兩位攝影師Rich McCor (@paperboyo) 及Timmy Lo (@timmy727) 皆是網絡紅人，作品極具風格。Rich McCor 喜歡用有趣的剪紙結合著名地標或特色建築，為其作品增添新穎感，他在Instagram上更擁有超過51萬粉絲。而Timmy Lo則擅長運用色彩及不同角度捕捉香港每一個角落，令人留下深刻印象。

即睇Timmy Lo作品：

    點擊圖片放大
    +4
    +3


是次合作先由身處香港的Timmy拍下照片，再交予在英國的Paperboyo將黑色色紙剪出的籃球框架，放在國際金融中心上，一幅「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片，隨即誕生。

【爵屎必睇】Edan推新歌《My Apple Pie》 麥當勞聯乘推出新地蘋果脆 App用戶$32購兩杯送兩款限量Postcards，詳見【下一頁

即睇Rich McCor作品：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 


 兩位藝術家更想到，以指揮家的剪紙圖案，搭配港島建築群上的燈光效果，再由旅發局邀請香港管弦樂團配上著名交響曲，製作出一場視聽娛樂兼備的維港交響樂表演。

【Disney+】香港寬頻成Disney+獨家寬頻服務夥伴 現提供特別早鳥優惠，詳見【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

攝影師 國際金融中心 疫情 攝影 文娛藝術 旅發局

下一篇文章

通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路
【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路
【加密貨幣】S2F模型預測Bitcoin 12月見13.5萬美元
【加密貨幣】S2F模型預測Bitcoin 12月見13.5萬美元
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅