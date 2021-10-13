【風球｜圓規】天文台：8號風球會在下午4時前維持　意味港股全日停市

▲ 【風球圓規】港股今早停市、午市點安排？

圓規襲港下，八號東北烈風或暴風信號正在懸掛。天文台今早9時45分表示，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部分地區吹烈風。天文台續指，隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱，8號風球會在下午4時前維持，意味港股很大機會全日停市。

按港交所指引，若早上11時至11時30分解除8號風球，將於下午1時30分開市；早上11時30分至12時解除8號風球，將於下午2時開市。一旦中午後才解除8號風球，則全日停市。

*今早9時《ET開市直擊》因港股早市暫停交易暫停一天，重溫上日節目*

上交所、深交所分別公布，滬、深港通下的港股通暫停交易。港股通交易的清算交收事宜，按照中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

金銀業貿易場宣布，因懸掛八號烈風或暴風信號，港金公開喊價巿場上午停巿。如八號烈風或暴風信號在正午十二時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。金銀業貿易場之倫敦金/銀電子交易平台則維持正常服務。

圖看天文台預測、港股市場預設8號風球安排

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【風球｜圓規】三大外賣平台8號風球生效後暫停接新單 打8號前叫外賣點算？

【風球｜圓規】8號風球已發出 港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停

天文台表示，圓規帶來的大雨可能令低窪地區水浸，市民應繼續防範水浸的風險。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時81、81及77公里，最高陣風分別為每小時115、93及100公里。

港股周四（10月14日）是農曆9月9日，即重陽節假期休市。若港股受影響而停市，全周只餘3個交易日。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武在電台節目上表示，預測「圓規」較「獅子山」更接近香港，且風力更加多。今次一起出現的季候風，由於應該是偏北且較為乾燥，有可能令「圓規」減弱，加上其移動速度快，影響時間可能會更短。

由於疫情期間，不少金融從業員已經歷在家工作，港交所亦正探討，打風照開市。

相關文章：【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市 認為可參考在家工作經驗（附短片）