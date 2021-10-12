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【風球｜圓規】天文台發出八號東北烈風或暴風信號　8號風球影響夜期僅開20分鐘、明早正股怎安排？

股市 17:39 2021/10/12

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【打風｜圓規】天文台預告下午較後時間掛8號風球　幾點8號風球港股須停市？

強烈熱帶風暴「圓規」連同東北季候風影響，香港周一已吹起強風，天文台於周二（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，並預計「圓規」在周三（13日）凌晨最接近香港，8號風球至少在周三日出前維持。港股周二正股時段都沒受「圓規」影響，但收市後期貨交易時段（俗稱夜期時段）則受天文台發出8號風球影響，僅開市20分鐘即須提早結束。

現時夜期時段於下午5時15分至至翌日凌晨3時。按港交所指引，當收市後交易時段開始前發出8號風球或以上，該日將不進行收市後交易；若信號於夜期時段內發出，交易活動將於颱風訊號懸掛後15分鐘停止，當日不會恢復交易。

港交所宣布，由於香港天文台已發出八號颱風信號，收市後交易時段將於下午5時35分起暫停交易。至於明早港股安排，可留意以下圖解：

圖看天文台預測、港股市場預設8號風球安排

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【風球｜圓規】三大外賣平台8號風球生效後暫停接新單　打8號前叫外賣點算？

【風球｜圓規】8號風球已發出　港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停

天文台預告，「圓規」外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

港股周四（10月14日）是農曆9月9日，即重陽節假期休市。若港股明日交影受影響而停市，全周只餘3個交易日。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武在電台節目上表示，預測「圓規」較「獅子山」更接近香港，且風力更加多。今次一起出現的季候風，由於應該是偏北且較為乾燥，有可能令「圓規」減弱，加上其移動速度快，影響時間可能會更短。

由於疫情期間，不少金融從業員已經歷在家工作，港交所亦正探討，打風照開市。

相關文章：【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗（附短片）

港股 期貨 香港交易及結算所有限公司 在家工作 天氣 天文台

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