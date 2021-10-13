【風球｜圓規】天文台改發3號風球　港交所宣布港股、夜期全日停市

▲ 【風球圓規】港股今早停市、午市點安排？

圓規襲港下，八號東北烈風或暴風信號懸掛近24小時。天文台周三（13日）下午4時40分發出三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。由於8號風球已延續至中午，港交所 （00388） 公布，今天（13日）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段（俗稱夜期時段）。

港交所表示，所有證券結算及交收服務今天亦暫停，而今天並非滬深港通北向交易日。

*今早9時《ET開市直擊》因港股早市暫停交易暫停一天，重溫上日節目*

圖看天文台預測、港股市場預設8號風球安排

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上交所、深交所分別公布，滬、深港通下的港股通暫停交易。港股通交易的清算交收事宜，按照中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

金銀業貿易場宣布，因懸掛八號烈風或暴風信號，港金公開喊價巿場全日停市。金銀業貿易場之倫敦金/銀電子交易平台則維持正常服務。

天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

本周三日市

港股周四（10月14日）是農曆9月9日，即重陽節假期休市。若港股受影響而停市，全周只餘3個交易日。

由於疫情期間，不少金融從業員已經歷在家工作，港交所亦正探討，打風照開市。

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