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【打風｜圓規】天文台預告下午較後時間掛8號風球　幾點8號風球港股須停市？

股市 09:18 2021/10/12

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【打風｜圓規】天文台預告下午較後時間掛8號風球　幾點8號風球港股須停市？

強烈熱帶風暴「圓規」連同東北季候風，香港周一已吹起強風，天文台指，「圓規」在上午9時，集結在香港之東南約610公里。天文台預計，目前三號強風信號會在今早及下午初時維持，因應「圓規」逐漸靠近，天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。港股市場預計開市不會受「圓規」影響，但午市交易、收市後期貨交易時段就有較大機會受影響。

天文台預告，「圓規」外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

圖看天文台預測、港股市場預設8號風球安排

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港股周四（10月14日）是農曆9月9日，即重陽節假期休市。若港股明日交影受影響而停市，全周只餘3個交易日。，

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武在電台節目上表示，預測「圓規」較「獅子山」更接近香港，且風力更加多。今次一起出現的季候風，由於應該是偏北且較為乾燥，有可能令「圓規」減弱，加上其移動速度快，影響時間可能會更短。

由於疫情期間，不少金融從業員已經歷在家工作，港交所亦正探討，打風照開市。

相關文章：【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗（附短片）

港股 期貨 香港交易及結算所有限公司 在家工作 天氣 天文台
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