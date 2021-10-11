▲ 【恒大3333】散戶頻頻加倉恒大系 五大散戶券商勁買恒大汽車、貨值近22億元

恒大集團 （03333） 負面消息不斷，拖累恒大系股份反覆向下，惟不乏散戶在恒大系被推上風尖浪口間，頻頻入市買貨，當中以恒大汽車 （00708） 最受散戶青睞。

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散戶大舉加倉恒大汽車，據聯交所中央結算系統持股紀錄（CCASS）資料顯示，自9月1日以來，五大增持券商，均是被視為散戶參與較多的券商，包括恒生、滙豐、中銀、中銀國際及富途，共增持6.28億股，佔發行股數6.4%，貨值共21.6億元，已佔大部分的街貨比重，而沽出主力則為機構客為主的券商，例如大摩及瑞銀等。

至於互聯網券商富途被視為年輕客戶較多，期間加倉恒大系股份估計至少涉資4.61億元。

富途的恒大汽車持倉貨值增至3.84億元

富途在恒大汽車持倉由9月1日的2,345.28萬股或0.24%，增加到10月6日（上周三）的1.19億股，持股佔比高達1.22%，以當日收市價計3.23元計，貨值高達3.84億元。期間富途加倉約9,547.69萬股或0.98%，即使以期間最低收市價2.02元計，料富途散戶至少斥資1.93億元增持恒大汽車。

值得留意是，上月起不乏機構股東減持恒大汽車，例如威華達控股 （00622） 在9月27至30日出售共1.38億股恒大汽車，每日平均價介乎1.87至3.35元，套現3.32億元。中策 （00235） 也在9月29日宣布，透過大宗交易，向私人投資者洪漢文沽出7,000萬股恒大汽車，套現1.596億元，每股售價2.28元。

機構大戶、散戶及北水齊齊增持恒大物業

此外，散戶密密買入恒大物業 （06666） ，CCASS資料顯示，截至10月6日，富途的恒大物業持倉高達7,087.07萬股或0.66%，以當日收市價5.12元計，貨值達3.63億元，較9月1日增加約1952.78萬股或0.18%，以期間最收市價4.030元計，估計涉資至少6157.03萬元。

除散戶外，機構大戶及北水都有增持恒大物業。摩通倉位自9月起增持約7,300萬股；北水倉位增加5,000萬股。

北水加倉恒大集團 至少涉資6.1億

恒大集團方面，則以北水買入為主，北水在恒大倉位在同一時間增加2.7億股或2.04%，以期間最低收市價2.27元計，估計涉資至少6.1億元。

本港散戶同時加倉恒大集團，富途10月6日在恒大倉位約4,011.3萬股或0.3%，較9月底增加1,589.7萬股或0.12%，以期間最低收市價2.27元計，只涉資約3,608.6萬元。

編輯：李哲毅、譚志偉

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