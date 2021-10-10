【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期　緊盯周三公布美9月CPI

美國9月非農就業人口遠遜預期，市場轉為緊盯通脹數據，預期9月CPI按年增5.3%，核心CPI升4.1%。同時，美股踏入業績期，多隻銀行股「打頭陣」，包括摩根大通（美︰JPM）、美國銀行（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）及花旗（美︰C）。

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Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen預期，第三季盈利表現強勁，大部分或會勝預期，料利好銀行和小型股等周期性股份多於科技股。他認為，股市已出現輪動訊號，由受惠於經濟增長緩慢的增長、科技和防禦性板塊，轉移至經濟敏感度高的周期股及小型股。



聯儲局將於周三公布公開市場委員會（FOMC）會議紀要，雖然就業數據及失業率未如預期，但富國銀行證券高級股票分析師Christopher Harvey表示，數字足夠好，加上債務上限達成協議，似乎成就了儲局11月收水的時機。

他指，美股繼續震盪，並出現2至4星期的技術反彈，但可能當儲局下月宣布開始縮減買債時，反彈將逐漸消失。

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不過，高盛看法較為樂觀，首席美國股票策略師David Kostin表示，維持對標指今年底目標價4700點，較當前水平仍高7%，並提到標指至今上漲17%的主要驅動力是盈利增長，而非估值擴張，目前仍是如此。

另外，國際能源危機持續，美國恐如中國一樣面臨限電。外圍天然氣及油價走高，德國商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch稱，鑑於目前強勁的需求、天然氣買家可能轉向石油，加上OPEC限制生產政策，預期到年底之前，石油市場仍會保持緊絀狀態。

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編輯：袁諾曦

