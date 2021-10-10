【國家發展綱要】國務院：建立健全碳峰值和碳中和標準 2025年實現標準化供給

▲ 國務院：建立健全碳峰值和碳中和標準 2025年實現標準化供給

力爭在2030年前達到碳峰值，2060年前實現碳中和一直是國家目標之一。國務院頒發國家發展綱要，指出要建立健全碳峰值和碳中和標準，加快節能標準更新升級，抓緊修訂能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，提升重點產品能耗限額要求，擴大能源消耗限額覆蓋範圍。

綱要表示，要加快完善碳排放核查標準，制定重點行業和產品溫室氣體排放標準，完善低碳產品標準標識制度，以及完善可再生能源標準，研究制定生態碳匯、碳捕集利用與封存標準，實施碳達峰、碳中和標準化提升工程。

科技方面，綱要指，在人工智能、量子信息、生物技術等領域，開展標準化研究。在兩化融合、新一代信息技術、大數據、區塊鏈、衛生健康、新能源、新材料等應用技術領域，同步部署技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐。同時，研究制定智能船舶、高鐵、新能源汽車、智能網聯汽車和機器人等領域關鍵技術標準，推動產業變革。適時制定和完善生物醫學研究、分子育種、無人駕駛等領域技術安全相關標準，提升技術領域安全風險管理水平。

綱要目標指出，要在2025年實現標準化供給，由政府主導向政府與市場並重轉變，標準運用由產業與貿易為主向經濟社會全域轉變。

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編輯：曾樂詩