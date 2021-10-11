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英國陷供應鏈危機 約翰遜照去西班牙度假捱轟

環球社會熱點 08:05 2021/10/11

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英國的供應鏈危機惡化，各地商店商品供應短缺，甚至有不少民眾無法購買基本食品。民眾生活因供應鏈危機深受影響之際，英媒指英國首相約翰遜於周末飛往西班牙度假。約翰遜此時出國度假引起爭議，英國著名主持坎貝爾更批評約翰遜沒有專注應對國家危機。

英大臣稱能源價格上限不變 燃料供應穩定 【下一頁】

英國供應鏈危機持續 6分1民眾無法購買基本商品 【下一頁】

英國小報《鏡報》報道，約翰遜（Boris Johnson）於上周五（8日）抵達西班牙度假勝地馬爾韋亞（Marbella），預計將會於當地的豪華度假別墅逗留至本周四（14日）。

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另一英國小報《每日郵報》（Daily Mail）指，約翰遜這次帶同懷孕妻子西蒙玆（Carrie Johnson）及兩人17個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred）度假，也是威爾弗雷德出生以來首次出國旅行。

《鏡報》指約翰遜出國度假時，英國正處於供應鏈危機惡化之時。當時各地的商店貨架清空，大量民眾無法購買日用品。

天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 【下一頁】

但曾為英國前首相貝理雅（Tony Blair）擔任文膽的英國主持坎貝爾（Alastair Campbell），批評約翰遜不應在此時度假。坎貝爾認同所有人都有權休息，但約翰遜的問題是，他沒有真正專注於其工作。

坎貝爾認為約翰遜應該率先處理好能源危機、貨車司機短缺、與北愛爾蘭協議等重要問題。

但約翰遜的盟友為其辯護，指約翰遜對上一次休息已經是去年1月前往加勒比海，又指約翰遜過往一年經歷感染新冠肺炎和喪母等大事，需要好好休息。

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責任編輯：鄭錦玲

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