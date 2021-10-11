【美團二選一】美團壟斷罰款後150億元買盤掃高8%　一文看清券商分析（附目標價）

▲ 美團壟斷行為處罰款34.42億 一文看清券商點睇

美團 （03690） 因「二選一」壟斷行為年初被市監局立案調查，市監局上周宣布美團處罰條款，包括全額退還合作保證金12.89億元（人民幣，下同），並罰款34.42億元，相當於美團去年境內銷售額1147.48億元的3%。美團被罰屬市場預期之內，金額相當於境內收益3%，也較阿里巴巴 （09988） 年初罰款規模輕手，券商普遍認為，美團壟斷罰款出爐後，可掃除不確定因素。

美團周一股價一度大升一成，較8月低位累彈5成，美團全日收市升8%，報277.4元，成交150億元，成交額更勝騰訊 （00700） 、阿里巴巴。

美團遭市監局罰款輕於阿里巴巴，詳情可見【下一頁】

科技股急彈美團低位反彈逾4成最佳 阿里巴巴一周彈近二半成技術性轉牛，可見【下一頁】

以下綜合券商分析美團罰款影響、目標價：

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高盛：消除市場憂慮 領先位置沒改

高盛報告指，判決可消除外界憂慮，並聚焦第三季基本因素表現。高盛認為，美團繼續在內地外送和相關電商業務維持領先位置，上季收入預計可增長37%至485.84億人民幣，但因應網約車監管持續，調低美團今後3年的收入預測5%至8%。

摩通：符合預期 短線利好

摩通認為，有阿里巴巴案例下，美團罰款結果沒令市場有太大驚訝，而且罰款金額和結果對美團市場地位影響微不足道，並指美團要求商家「二選一」提供獨家服務的做法，在2018年起才較明顯，同期美團在外賣市場、訂單量市佔率分別增3.4百分點和6.1百分點，至70.7%和68.5%。摩通認為，「二選一」行為並非美團市場份額增長的唯一原因，放棄有關做法對公司未來市佔率無大影響。

展望未來，摩通認為，內地要求加強騎手社會保障要求，美團也有相應安排，該行料目前措施會令每張訂單的成本增加少於0.5元，維持美團「增持」評級，予目標價300元。

大摩：罰款少過預期

大摩指，美團被罰款額相當於今年4月融資100億美元後現金儲備的3%，只是目前市值0.3%，更是早前市場流傳10億美元罰款的一半左右。不過，大摩指出，因應監管風險，4月以來已對美團餐服務單位經濟效益短期估算更趨審慎，從每單0.6元降至0.4元人民幣。

國泰君安：維持美團增持評級

國泰君安表示，維持美團增持評級，目標價為383.73元。同時維持美團2021至2023年收入預測分別為1799、2519和3451億元，純利分別為-145、-36和244億元。國泰君安認為美團作為本地生活服務行業龍頭公司，提供更大價值。但同時，外賣行業整體增速低於預期，加上本地生活服務行業競爭加劇、人力成本持續上升和新業務持續虧損等，提醒買家留意風險。

光大證券：罰款符合預期

光大證券表示，美團罰款符合預期，反壟斷風險基本散去，維持買入評級。光大證券表示，反壟斷罰款將直接影響美團今年盈利狀況，加上新業務社區團購尚未盈利，預計處罰後或會對美團新業務擴展造成影響，因此分別下調美團2021和2022年經調整每股盈利預測54%和3%至-1.84和0.6元，維持2023年經調整每股盈利預測為3.57元。

中信建投：罰款好於市場預期

中信建投表示，美團反壟斷處罰好於市場預期，結果對美團的經營影響有限，目標價 346.29 港元，維持買入評級。預計2021年第三季度，美團的總收入約為 490億元，按年增長38%。預計公司2021至2022年收入分別為1832.85億元和2524.59億元，按年增60%和38%，純利分別為-153.09 億元和-6.98 億元。

中信証券表示，雖然算法取中的優化算法規則和幫外賣送餐員購買社保都會增加公司成本，但對經濟影響整體可控，同時也有利於美團規避政策風險，利於公司業務長久健康的發展。

天風證券：罰款低於預期

天風證券表示，罰款低於預期，處罰後市場對於美團悲觀情緒釋放，投資者情緒有望回暖，認為此次處罰影響美團短期財報，但不影響正常經營，維持強於大市行業評級。天風證券表示，今次億罰款或對美團當期利潤造成一次性影響，加上今年社區團購業務競爭激烈影響下，業務擴張伴隨虧損拉大，預計2021年美團可能會遭受較大虧損。

東吳證券：公司收入水平超預期

東吳證券維持美團買入評級。東吳證券表示，公司收入水平超預期，將2021至2023年的收入水平由分別由1777億元、2386億元及3090億元調高至1835億元、2453億元及3180億元，按年增長59.9%、33.6%及29.7%，分別下調2021至2023年每股盈利至2.9、-0.8及0.6。東吳證券表示，美團旗下的社區團購業務美團優選雖短期影響公司盈利能力，但有助於公司深度進入鄉鎮等原來難以滲入的地區，加強自身競爭優勢的同時，提升吸客效率。

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編輯：曾樂詩