【美團二選一】美團壟斷罰款 一文看清券商點睇

▲ 美團壟斷行為處罰款34.42億 一文看清券商點睇

美團 （03690） 因「二選一」壟斷行為被市監局立案調查，責令美團停止違法行為，全額退還合作保證金12.89億元（人民幣，下同），並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，合計34.42億元，又要求美團要連續三年提交自查合規報告。美團官方微信發文回應指，將誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕二選一。截至週五收市，美團股價温和回升。以下歸納券商意見。

【美團二選一】美團ADR高水3% 遭市監局罰款輕於阿里巴巴，見【下一頁】

國泰君安：維持美團增持評級

國泰君安表示，維持美團增持評級，目標價為383.73元。同時維持美團2021至2023年收入預測分別為1799、2519和3451億元，純利分別為-145、-36和244億元。國泰君安認為美團作為本地生活服務行業龍頭公司，提供更大價值。但同時，外賣行業整體增速低於預期，加上本地生活服務行業競爭加劇、人力成本持續上升和新業務持續虧損等，提醒買家留意風險。

光大證券：罰款符合預期

光大證券表示，美團罰款符合預期，反壟斷風險基本散去，維持買入評級。光大證券表示，反壟斷罰款將直接影響美團今年盈利狀況，加上新業務社區團購尚未盈利，預計處罰後或會對美團新業務擴展造成影響，因此分別下調美團2021和2022年經調整每股盈利預測54%和3%至-1.84和0.6元，維持2023年經調整每股盈利預測為3.57元。

中信建投：罰款好於市場預期

中信建投表示，美團反壟斷處罰好於市場預期，結果對美團的經營影響有限，目標價 346.29 港元，維持買入評級。預計2021年第三季度，美團的總收入約為 490億元，按年增長38%。預計公司2021至2022年收入分別為1832.85億元和2524.59億元，按年增60%和38%，純利分別為-153.09 億元和-6.98 億元。

中信証券表示，雖然算法取中的優化算法規則和幫外賣送餐員購買社保都會增加公司成本，但對經濟影響整體可控，同時也有利於美團規避政策風險，利於公司業務長久健康的發展。

天風證券：罰款低於預期

天風證券表示，罰款低於預期，處罰後市場對於美團悲觀情緒釋放，投資者情緒有望回暖，認為此次處罰影響美團短期財報，但不影響正常經營，維持強於大市行業評級。天風證券表示，今次億罰款或對美團當期利潤造成一次性影響，加上今年社區團購業務競爭激烈影響下，業務擴張伴隨虧損拉大，預計2021年美團可能會遭受較大虧損。

東吳證券：公司收入水平超預期

東吳證券維持美團買入評級。東吳證券表示，公司收入水平超預期，將2021至2023年的收入水平由分別由1777億元、2386億元及3090億元調高至1835億元、2453億元及3180億元，按年增長59.9%、33.6%及29.7%，分別下調2021至2023年每股盈利至2.9、-0.8及0.6。東吳證券表示，美團旗下的社區團購業務美團優選雖短期影響公司盈利能力，但有助於公司深度進入鄉鎮等原來難以滲入的地區，加強自身競爭優勢的同時，提升吸客效率。

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編輯：曾樂詩