英國有食水樣本含大腸桿菌 檢測證實未影響民居

英國1間自來水處理廠上周有食水樣本發現含有大腸桿菌，建議多地民眾煮滾自來水後方可飲用。涉事公司表示，經多次測試後未發現有證據顯示，曾對外輸出受污染食水，上周六（9日）正式解除英國多地煮滾食水的警示。

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自來水供應公司SES Water表示，旗下韋斯特伍德（Westwood）處理廠的1個樣本於大腸桿菌測試呈陽性反應。公司上周四（7日）建議多地居民將水煮滾後才飲用。

據悉，受影響地區包括雷德希爾（Redhill）、霍利（Horley）、湯布里奇（Tonbridge）、林普斯菲爾德（Limpsfield）、戈德斯通（Godstone）、塞文歐克斯（Sevenoaks）、Biggin Hill和Oxted，涉及約6,500戶民眾。

SES公司批發總監凱利（Tom Kelly）上周五（8日）晚表示，公司於過去24小時的調查，包括對煮沸通知地區自來水採樣測試等，未有證據顯示已輸出受污染食水。

凱利當時指，公司仍在等候第3組測試確認結果，根據最新取得的採樣結果，更有信心可解除煮滾食水的警示。

SES公司上周六（9日）發表通告指，公司對約1.3萬個樣本進行約13萬次測試後，正式解除煮滾食水的建議。凱利對通知造成不便及憂慮表示歉意，但強調根據當時信息，公司做法正確。

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英國國民保健服務（NHS）表示，大腸桿菌在腸道通常不會造成任何問題，但細菌如果污染到傷口等脆弱地方，就會造成感染。長者、接受導尿管插入或出現脫水情況的人士，被界定為感染高危群體。

大腸桿菌大多數只會造成輕微症狀，但部分大腸桿菌菌株會引起嚴重症狀，如腎功能衰竭甚至死亡。

英國官員亦提醒受影響地區民眾，包括飲用、準備食物、刷牙或給寵物飲水前，先讓開水冷卻再使用。當局更建議蓋好盛載開水的容器後存放雪櫃，最好24小時內飲完。

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責任編輯：李俊儀