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【有機商機】本地有機水產市場「有可為」　學者：打入大眾市場需靠政府扶助

商業 20:03 2021/10/10

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黃煥忠認為，最令傳統魚民卻步的是，轉型的風險和魚糧昂貴。（鴻日魚場Facebook圖片）

乘著健康及可持續發展的趨勢，本地養殖的有機魚擁有一定需求。然而，現時僅得10多個魚場獲得香港有機資源中心的認證，當中大部分是休閒農莊，並非大量養殖。產量不足，難以觸及零售市場，有學者認為，政府必須提供支援，吸引更多魚戶轉型或加入有機養殖的行列。

【有機商機】本地有機水產有價有市　高級餐廳愛買本地魚　貴10倍都願意買？

香港浸會大學生物系主任及教授、香港有機資源中心總監黃煥忠教授亦指，香港有機水產市場必定是「有可為」，未來3至5年市場將會繼續發展，但速度較緩慢。他認為必須有扶助計劃協助魚民，加強有機水產的供應，才可打入大眾化的市場。若有意投身或轉型至有機水產養殖，黃稱更應趁這幾年加入，一方面培養有機的水塘環境，及訓練養殖技術需時，另一方面亦要早著先機，避免被人「飲頭啖湯」。

學者：下調售價　更易被大眾接納

黃煥忠透露，今年亦有數個魚民希望轉型至有機魚場，惟「萬事起頭難」，最令他們卻步的是，轉型的風險和魚糧昂貴。他建議，政府應向有機魚場提供魚糧補助，同時以合理價格向魚民購買水產，再於零售市場轉售。由於政府不須從中謀利，一方面可減輕魚民的風險，另一方面亦可令有機水產的零售價格與傳統養殖的水產收窄，從而令更多市民接受本地有機鮮魚。以有機寶石魚為例，黃認為售價必須由90元一條，下調至70元左右，才能打入大眾市場。

即使最理想的情況是有機水產價格下調，但黃煥忠估計其利潤仍較傳統養殖高。「一般傳統養殖，每條魚最多只能賺10至20元，但若市場漸漸成熟，有機魚每條可賺最多50元。」

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記者：葉泳珊

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