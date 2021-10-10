▲ 【中海油ADR】中海油美國存托股份退市 紐交所維持決定 10日後生效

中海油（00883）美國存托股份（ADR）年初遭紐交所退市後，書面要求紐交所覆核，紐交所委員會上周五維持退市決定，撤銷中海油ADR上市，並正式向中海油提交表格25副本。此前紐交所只是通過發布新聞稿及網站發布，通知相關退市決定。中海油ADR下市將於收到表格25的10日後生效。

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摩根大通銀行為美國存託股份的存托人。美國存託股份持有人可將其美國存託股份交還給摩根大通銀行，以換取中海油的普通股。每股美國存託股份註銷後，可換取100股中海油普通股，在港交所交易。

中海油指，自2001年2月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。

中海油將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見，以保護中海油及股東的合法權益。鑒於中海油美國存托股份同時在加拿大多倫多證券交易所交易，中海油將與多倫多證券交易所保持溝通處理相關事宜。

記者：譚志偉