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英大臣稱能源價格上限不變 燃料供應穩定

環球社會熱點 19:06 2021/10/10

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英國供應鏈危機持續，能源價格也因為供應短缺而急升。但英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆派定心丸，強調能源價格上限於今年冬天維持不變，不會將能源成本轉嫁給消費者，更強調燃料供應會維持穩定。

天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）周日（10日）接受英媒《天空電視台》（Sky News）訪問。關浩霆表示儘管全球天然氣批發價格急升，他確信英國仍會有充足能源供應。

關浩霆稱全球供應鏈都出現壓力，而英國是要將供應鏈斷裂造成的干擾降至最低。他表示無法預測全球能源的價格，但表示英國的體系充滿彈性，能夠應對能源價格上漲及供應鏈混亂的情況。

關浩霆堅稱能源價格上限會於冬天維持不變，所以天然氣批發價格即使飆升，當局也不會將成本轉嫁給民眾。

他表示不少公司都建議政府提高甚至取消價格上限，但他重申能源價格上限可保障消費者，因此政府不會更變。

英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶 【下一頁】

另外，外界憂慮部分產業因能源價格急升而停擺，呼籲政府採取行動支援能源密集型產業。關浩霆表示，他正與業界持續討論各行業的能源需求和定價，並就此和財政部接洽。

關浩霆稱政府一方面設能源價格上限保障消費者，另一方面有措施支援各行業。他表示政府已經為企業提供補貼，大部分補貼計劃都正發揮作用。

當被問及政府會否為業界設置能源價格上限時，關浩霆指現時無法明確表示會推行這項措施，稱政府正在研究相關措施的性質。

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責任編輯：鄭錦玲

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