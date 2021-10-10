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【有機商機】本地有機水產有價有市　高級餐廳愛買本地魚　貴10倍都願意買？

商業 19:03 2021/10/10

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魚塘採用低密度養殖，每個魚塘僅養1000至1200條魚。（受訪者提供圖片）

香港人向來對食材有追求，加上愈來愈關注食物對身體的影響，無添加的有機食品因而大行其道。除了有機蔬菜外，香港亦有養殖有機水產。業界表示，雖然市場潛力巨大，但現時仍需面對不少挑戰。

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鴻日農莊主理人黃展明，其鴻日魚場獲得本港有機資源中心的水產養殖認證。他接受本報訪問時表示，本地養殖的有機鮮魚有捧場客。其魚場今年初正式向餐廳供應其有機水產，包括羅非魚、藍龍蝦等。雖然只是首年出產，但黃展明透露今年的產量已全數被預訂，僅餘下少量作零售及宣傳之用，「基本上亦沒有足夠的魚量流出至零售市場。」他續指，該餐廳每星期會到魚場取魚，每次的貨量大約是200條一斤重的魚；而每斤魚大約售80至100元。

低密度養殖　真正的有機

黃續解釋，有機養殖其中一個重點是「善待動物」，故其魚塘採用低密度養殖，每個魚塘僅養1000至1200條魚。加上不使用化學物催肥，故其水產的生長時間較長，每批魚苗大約需時一年才能出貨。另一方面，鴻日魚場亦需自行養殖及採購本地魚糧，例如藻類、從豆品廠採購的有機豆渣等，這種種因素均導致有機水產的價格，最多可較傳統養殖的水產貴10倍。

縱然價格高昂，但本地有機水產仍然有市場。除了高級餐廳外，長期病患人士亦是有機養殖水產首要的目標客群。黃展明表示亦有固定散客向他入貨，每個月大約採購10條左右，同樣是供病人食用。他認為有機魚必須走「精緻水產」的路線，才能走向普及。

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與其他農戶合作

為了增加產量，可以吸納更多客戶，黃展明正在與其他農戶合作。模式是由鴻日魚場提供魚苗，所接到的訂單收入將會共同分享。他希望可以藉此把本地有機魚向外推廣，提升人們的認知。同時，他又計畫擴闊有機水產的種類，滿足不同客戶需求。

黃展明又提到，要推廣有機鮮魚，不得不提本地魚糧。他透露，現時由有機資源中心集中的魚糧僅得一款，來自丹麥，價格高昂，又未能滿足不同水產的需求。事實上，要達至可持續發展，使用本地魚糧例如豆渣、蔬果粒，更符合成本效益。他希望可把此方法推廣至其他魚戶，減輕他們轉型至有機養殖的疑慮。

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記者：葉泳珊

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