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【新冠疫苗】意大利萬人示威 抗議綠色通行證政策

環球社會熱點 18:46 2021/10/10

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意大利政府為應對新冠疫情，早前宣布擴大綠色通行證實施範圍，未能獲得通行證僱員會被罰款甚至停薪留職。意大利首都羅馬上周六（9日）有示威抗議綠色通行證政策，意媒指有1萬民眾參與示威。示威者更試圖進入意大利總理德拉吉辦公室，警方曾出動水槍及催淚彈驅散。

意大利人想返工？ 請出示疫苗通行證 【下一頁】

包括右翼團體成員在內的最少數千名民眾，上周六在羅馬示威，抗議當局強制擴大綠色通行證實施範圍。大量示威者高舉意大利國旗，沿路高呼「自由」（Freedom），亦有人高舉寫著「咪搞我份工」（Get your hands off work）等標語。示威組織稱有10萬人參與，但當地媒體指參與人數約為1萬人。

示威情況

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有示威民眾試圖闖入德拉吉（Mario Draghi）的辦公室，造成最少1人受傷。警方曾出動高壓水槍及催淚彈，成功驅散包括右翼社運分子在內的數百名示威者。德拉吉辦公室發表聲明譴責暴力事件，示威者表達想法的示威權利，永遠不能淪為恐嚇及侵略性行為。

意大利總工會（General Confederation of Labour，簡稱GCIL）辦公室曾一度被示威者闖入，GCIL周日（10日）召開緊急會議商討應對措施，主席蘭迪尼（Maurizio Landini）發表聲明形容，示威者行動是攻擊民主制度。

意大利擬強制打新冠疫苗 力谷8成接種率 【下一頁】

意大利民眾需要接種最少一劑新冠疫苗，或在過去6個月感染新冠肺炎並痊愈，或持有過去48小時有效的新冠檢測陰性證明，才可取得綠色通行證。

意大利當局規定，未能在10月15日前取得綠色通行證的僱員會被停薪留職，成首個公私營工作場所皆強制實施綠色通行證的歐洲國家。若不遵守規定，僱員及僱主都會被罰款。若公營場所僱員5次未能成功出示綠色通行證，就會被停薪留職。

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責任編輯：李俊儀

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