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【陳茂波網誌】陳茂波：維港都會區和北部都會區　經濟雙引擎

股市 20:01 2021/10/10

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陳茂波：維港都會區和北部都會區盛載着本港兩大經濟引擎

財政司司長陳茂波於網誌中指，維港都會區和北部都會區，這個「南金融、北創科」的雙重心布局，將更有效配置珍貴的土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更便捷宜居的生活和工作環境。陳茂波表示，「維港都會區」將繼續為金融和商業服務業提供發展空間，而「北部都會區」將秉持「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的概念來建設。

陳茂波表示，香港目前最具競爭力的產業是金融服務，它將在「維港都會區」繼續發展，新的經濟引擎創新科技，將重點布置在「北部都會區」。陳茂波指，過去香港主要的經濟活動一直集中在維港兩岸的地區，這發展狀態有其歷史背景，卻沒有根本上的必然性，亦沒有以香港與鄰近內地城市分工合作、協同發展的全局作考慮。

陳茂波表示，「南北並駕」的發展布局有助更好的融入國家發展大局，提供大量就業和創業機會，須預留充足的空間吸引創新科技企業和科研機構落戶並持續發展，推動傳統產業的升級轉型。同時，解決土地房屋供應短缺問題，將可為未來二十年的土地需求提供重要的供應方案。亦能重新分流上下班的人潮，紓緩交通系統的負荷，有利於更高效的出行規劃及更便捷舒適的城市生活。

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編輯：曾樂詩

香港 陳茂波 創新科技及應用 服務 金融 財政司

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