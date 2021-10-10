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【加密貨幣】NFT花樣年華未公開片段 蘇富比428萬元成交

股樓投資 18:21 2021/10/10

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近日香港NFT界頭等大事，就是名導王家衛，首次以NFT形式，出售電影《花樣年華》從未曝光片段，片段長1分32秒，是張曼玉與梁朝偉作對手戲（筆者不作劇透），NFT名稱為《花樣年華 – 一剎那》，最終在蘇富比以428萬元成交，附有澤東庫藏開立及王家衛親簽之作品保證書。

對於《花樣年華》的創作意念，王大導表示：「創作往往來自一念。一個念頭有九十剎那，一剎那有九百生滅。《花樣年華》的一念何來？難說。可以確定的是，1999年2月13日是我將這一念頭付諸行動的第一天。每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 二十年過去了，這支箭還在飛著。」

「今天，借去中心化數字技術，我們將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式去保存，去展示。在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。」

20多年前的一箭（《花樣年華》電影），這支箭仍以NFT形式飛着，並永遠、永遠飛翔下去，剎那的片段，變成了永恒。王大導的電影，永遠令人神往，NFT令電影有新生命。

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480萬元買1分32秒片段非普通影迷能夠負擔，但毋須擔心，蘇富比不吝與戲迷同樂，在網站上載片段附有水印的完整版片段，令人可以一窺王家衛電影的殿堂。

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撰文 : 龍瑞成

梁朝偉 張曼玉 王家衛 NFT 電影

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