【英國疫情】多人有新冠症狀但檢測陰性 當局促隔離

多國都一直靠廣泛檢測來尋找社區的新冠患者，但英國有部分地區的民眾出現常見新冠症狀，新冠病毒核酸檢測結果卻呈陰性。當局及社區醫生均建議民眾如出現上述情況，仍需自我隔離。

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英國《衛報》報道，英格蘭西南部過去數周，有多名出現新冠症狀的民眾，接受核酸檢測的結果顯示陰性。

《衛報》引述一名英國急症室醫生普賴斯（Zoe Price）指，她14歲的女兒羅茜（Rosie）上周較早時出現喪失嗅覺等新冠症狀，其橫向流動檢測（lateral flow tests）檢測呈陽性，但進行兩次PCR核酸檢測的結果卻呈陰性。

羅茜入院後再進行第3次PCR檢測，才正式確診新冠肺炎。普賴斯表示她憂慮不少人也會出現與女兒一樣的情況，卻誤以為自己沒有感染新冠病毒。

英國廣播公司（BBC）引述一名來自格洛斯特郡（Gloucestershire）的社區醫生雷諾茲（Becky Reynolds）指，她也發現有部分病人出現類似情況。

雷諾茲表示人們如果仔細考慮，他們即使PCR檢測呈陰性，仍有機會已感染新冠病毒，認為人們仍需要當自己已經患病並自我隔離。

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新成立的英國衛生安全局（UKHSA）表示，當局相信檢測工具沒有出現問題，又表示目前無證據顯示有新變種病毒。

UKHSA首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，當局已留意到部分地區有民眾橫向流動檢測結果呈陽性，但PCR檢測結果呈陰性，正在調查原因。

霍普金斯呼籲民眾應遵循正確程序完成檢測，如橫向流動檢測結果呈陽性或出現新冠症狀，都應再進行PCR檢測及隔離。

UKHSA警告目前無檢測的準確度可達到100%，但表示檢測出現假陽性的可能性仍然很低。

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責任編輯：鄭錦玲