批英國未付打擊非法移民巡邏費 法國：一蚊都未畀過

英法兩國今年7月達成協議,增加約5,400萬英鎊(約5.7億港元)的巡邏費,加強應對非法移民急增的情況。但法國內政部長達爾馬寧批評英國未遵守協議找數,更形容英國至今「一蚊都未畀過。」英國內政部回應指,兩國官員會繼續就資金安排合作,並指與法國今年內已成功阻截逾1.35萬次非法越境。

達爾馬寧(Gerald Darmanin)上周六(9日)接受英媒《天空新聞台》(Sky News)訪問時,被問及為何英法在7月達成增加巡邏次數協議後,仍有大量載有非法移民的船隻抵達英國。

達爾馬寧隨即表示英國尚未履行承諾付款,稱英國雖然與法國在7月達成協議,但英國截至上周六為止,差不多連「一蚊都未畀過。」(there is not a euro that has been paid by the British government following the deal.)

達爾馬寧形容英國人品格高尚,相信英國未找數只是因為會計出現延誤。

達爾馬寧強調,法國官員已盡一切可能阻截非法入境者,為英國監察邊境長達超過20年。已大幅減少非法移民帶來的壓力。他形容現時在法國卡萊(Calais)和敦刻爾克(Dunkirk)看到的情景,與5至6年前完全不同。

達爾馬寧指法國政府已拆除營地、增加警察人手並進行防禦工程來加強邊境防護,呼籲英國減低非法移民在英國工作的經濟吸引力。

英國內政部發言人回應指,兩國官員將繼續就最終資金安排進行合作,稱這是雙邊協議的一部分,強調英國在營運和政策層面與法國保持定期聯絡。

發言人透露,今年非法越境人數創新高,很多冒險從法國海灘出發抵達英國。英國透過與法國合作,已逮捕近300人,65人被定罪,並成功阻止逾1.35萬次非法越境。當局強調仍有數百人冒險越境,各方需採取更多行動。

《天空新聞台》上周拍攝得數十名非法移民,乘坐充氣艇或獨木舟出發場面。報道指,多個非法移民上周六成功抵達,其後被邊防部隊帶到多佛爾(Dover)或肯特郡(Kent)等安全地方。更有抵達移民接受訪問表示,法國警察允許他們離開。英國移民觀察組織(Migration Watch UK)主席默罕默德利(Alp Mehmet)表示,法國警察未有採取任何措施,阻止移民穿越海峽。

英國獨立研究組織「 UK In A Changing Europe」經濟學家波特(Jonathan Portes)表示,從澳洲取消法國核潛艇訂單等事件可見,英法關係多方面明顯惡化。他難以判斷是次為獨立事件,還是反映英法關係廣泛惡化。但他認為若為後者,都明顯對兩國非常有害。

責任編輯:李俊儀