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批英國未付打擊非法移民巡邏費 法國：一蚊都未畀過

環球社會熱點 17:20 2021/10/10

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英法兩國今年7月達成協議，增加約5,400萬英鎊（約5.7億港元）的巡邏費，加強應對非法移民急增的情況。但法國內政部長達爾馬寧批評英國未遵守協議找數，更形容英國至今「一蚊都未畀過。」英國內政部回應指，兩國官員會繼續就資金安排合作，並指與法國今年內已成功阻截逾1.35萬次非法越境。

約翰遜呼籲法國控制情緒 用法文求馬克龍放過 【下一頁】

達爾馬寧（Gerald Darmanin）上周六（9日）接受英媒《天空新聞台》（Sky News）訪問時，被問及為何英法在7月達成增加巡邏次數協議後，仍有大量載有非法移民的船隻抵達英國。

達爾馬寧隨即表示英國尚未履行承諾付款，稱英國雖然與法國在7月達成協議，但英國截至上周六為止，差不多連「一蚊都未畀過。」（there is not a euro that has been paid by the British government following the deal.）

達爾馬寧形容英國人品格高尚，相信英國未找數只是因為會計出現延誤。

達爾馬寧強調，法國官員已盡一切可能阻截非法入境者，為英國監察邊境長達超過20年。已大幅減少非法移民帶來的壓力。他形容現時在法國卡萊（Calais）和敦刻爾克（Dunkirk）看到的情景，與5至6年前完全不同。

達爾馬寧指法國政府已拆除營地、增加警察人手並進行防禦工程來加強邊境防護，呼籲英國減低非法移民在英國工作的經濟吸引力。

英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵 【下一頁】

英國內政部發言人回應指，兩國官員將繼續就最終資金安排進行合作，稱這是雙邊協議的一部分，強調英國在營運和政策層面與法國保持定期聯絡。

發言人透露，今年非法越境人數創新高，很多冒險從法國海灘出發抵達英國。英國透過與法國合作，已逮捕近300人，65人被定罪，並成功阻止逾1.35萬次非法越境。當局強調仍有數百人冒險越境，各方需採取更多行動。

《天空新聞台》上周拍攝得數十名非法移民，乘坐充氣艇或獨木舟出發場面。報道指，多個非法移民上周六成功抵達，其後被邊防部隊帶到多佛爾（Dover）或肯特郡（Kent）等安全地方。更有抵達移民接受訪問表示，法國警察允許他們離開。英國移民觀察組織（Migration Watch UK）主席默罕默德利（Alp Mehmet）表示，法國警察未有採取任何措施，阻止移民穿越海峽。

英國獨立研究組織「 UK In A Changing Europe」經濟學家波特（Jonathan Portes）表示，從澳洲取消法國核潛艇訂單等事件可見，英法關係多方面明顯惡化。他難以判斷是次為獨立事件，還是反映英法關係廣泛惡化。但他認為若為後者，都明顯對兩國非常有害。

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責任編輯：李俊儀

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