奧地利最年輕總理請辭 被指貪腐及操縱民調

奧地利總理庫爾茨近期捲入貪腐及操縱民調等醜聞,遭到檢察部門調查。庫爾茨上周六(9日)宣布辭職,並提名奧地利外長沙倫貝格接替總理一職。庫爾茨強調他辭職是為穩定國家及解決僵局,否認干犯刑事罪行。

35歲的庫爾茨(Sebastian Kurz)近月一直接受當局調查,檢察部門上周三(6日)對庫爾茨辦公室等地點進行突擊搜查,又公布包括庫爾茨及另外9人正遭到調查。

庫爾茨被指挪用公帑賄賂記者及操縱民調結果,確保媒體登出有利自己的報道。庫爾茲堅稱他沒有犯下任何刑事罪行。

但反對黨威脅要在本周對庫爾茨發起不信任投票,而同屬執政聯盟的綠黨(The Greens)也開始和反對黨談判。

庫爾茨上周六宣布辭職,他表示:

對我而言,國家比我個人更重要,我辭職是為免混亂。

(My country is more important to me than my own person. I am resigning to prevent chaos.)