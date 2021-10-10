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奧地利最年輕總理請辭 被指貪腐及操縱民調

環球政治 16:31 2021/10/10

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奧地利總理庫爾茨近期捲入貪腐及操縱民調等醜聞，遭到檢察部門調查。庫爾茨上周六（9日）宣布辭職，並提名奧地利外長沙倫貝格接替總理一職。庫爾茨強調他辭職是為穩定國家及解決僵局，否認干犯刑事罪行。

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35歲的庫爾茨（Sebastian Kurz）近月一直接受當局調查，檢察部門上周三（6日）對庫爾茨辦公室等地點進行突擊搜查，又公布包括庫爾茨及另外9人正遭到調查。

庫爾茨被指挪用公帑賄賂記者及操縱民調結果，確保媒體登出有利自己的報道。庫爾茲堅稱他沒有犯下任何刑事罪行。

但反對黨威脅要在本周對庫爾茨發起不信任投票，而同屬執政聯盟的綠黨（The Greens）也開始和反對黨談判。

庫爾茨上周六宣布辭職，他表示：

對我而言，國家比我個人更重要，我辭職是為免混亂。

（My country is more important to me than my own person. I am resigning to prevent chaos.）

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庫爾茨表示他會繼續擔任執政奧地利人民黨（Austrian People's Party）領袖，也會繼續在國會工作，利用這個機會反駁外界對他的指控。

庫爾茨提名由外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）接任總理一職，獲得綠黨同意。

庫爾茲於2017年5月成為奧地利人民黨領袖，並於同年率領政黨勝出大選，當年以31歲之齡成為奧地利最年輕的總理。他在2019年下台，但去年初與綠黨成功籌組執政聯盟並再次擔任總理。

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責任編輯：鄭錦玲

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