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黎巴嫩燃料短缺全國大停電 料維持數日

環球社會熱點 15:38 2021/10/10

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繼英國近期出現燃料短缺後，黎巴嫩亦因燃料短缺導致全國大停電。外媒報道，黎巴嫩兩個主要發電廠燃料耗盡而被迫關閉，導致黎巴嫩大部分地區停電最少2日。有黎巴嫩官員預計，在數日內都難以恢復電力供應。

黎巴嫩貝魯特碼頭發生大火 有人即逃離首都 【下一頁】

黎巴嫩兩個主要發電廠之一的扎拉尼發電廠（Zahrani）上周六（9日）下午耗盡燃料，而另一座Deir Ammar 發電廠上周五（8日）起更停止運作。首都貝魯特（Beirut）過去半年一直限制供電，從凌晨到翌日早上6時停電。但隨著發電廠暫停運作，貝魯特全日停電。

《路透社》引述黎巴嫩官員指，當地電網上周六中午已完全停止運作，周一（11日）或未來數日內都不太可能恢復運作。《衛報》指是次大停電導致周邊地區發電機壓力增加，或會對醫療保健等基本關鍵服務造成威脅。

黎巴嫩政府被揭早知或爆炸 惟未理會 【下一頁】

黎巴嫩上世紀經歷世界銀行形容為最嚴重的經濟危機，導致其銀行體系崩潰，匯率大幅貶值。黎巴嫩其後一直使用美元支付市場燃料費，但發電機營運商現時已不願意支付，購買基本燃料所需的美元匯率費用。

據悉，自黎巴嫩貨幣與美元匯率失衡後，相關費用已上升10倍，令很多民眾完全無力負擔。大部分黎巴嫩民眾皆生活在貧窮線下，他們依賴外國親屬的美元匯款購買食品等日用品。

而黎巴嫩電力部控制室亦於去年港口爆炸中遭到摧毀，目前仍是廢墟。

責任編輯：李俊儀

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