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美放寬接種世衛認可疫苗旅客入境 包括科興國藥

環球社會熱點 14:57 2021/10/10

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美國早前宣布由11月起，取消對33個國家已完成接種新冠疫苗旅客的入境限制，但當時未有公布詳情。美國上周五（8日）宣布，世界衛生組織（WHO）批准的6款新冠疫苗都獲認可，包括中國科興及國藥疫苗。

英國更新疫苗豁免名單 香港居民打完復必泰免隔離 【下一頁】

白宮於上月20日宣布，會由11月起取消來自中國、印度、巴西及歐洲大部分地區等33國旅客的旅行限制，抵達後無需接受強制隔離。但旅客需要完成接種新冠疫苗，登機時亦需出示3日內有效的陰性檢測證明。

美國疾控中心（CDC）上周五表示，

美國食藥局批准或被世衛列為緊急使用的6款新冠疫苗將符合前往美國旅行的標準。

（Six vaccines that are FDA authorized/approved or listed for emergency use by WHO will meet the criteria for travel to the U.S.）

同時獲美國食藥局（FDA）及WHO認可的3款新冠疫苗，包括復必泰（BioNTech）、Moderna及強生（Johnson & Johnson）疫苗。至於阿斯利康（Astrazeneca）、國藥、科興疫苗則獲WHO認可。

【新冠疫苗】美國放寬入境限制 打齊針免隔離（第二版） 【下一頁】

CDC同日稍後表示，當局已經知會航空公司有關認可新冠疫苗的事宜，並將於落實安排後發布更詳細的資訊及指引。

據悉，CDC需要公布針對國際旅客的新接觸追蹤要求，也要制定豁免準則，包括未獲准接種疫苗的兒童及來自接種率低地區的旅客。

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責任編輯：鄭錦玲

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