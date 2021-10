美放寬接種世衛認可疫苗旅客入境 包括科興國藥

美國早前宣布由11月起,取消對33個國家已完成接種新冠疫苗旅客的入境限制,但當時未有公布詳情。美國上周五(8日)宣布,世界衛生組織(WHO)批准的6款新冠疫苗都獲認可,包括中國科興及國藥疫苗。

白宮於上月20日宣布,會由11月起取消來自中國、印度、巴西及歐洲大部分地區等33國旅客的旅行限制,抵達後無需接受強制隔離。但旅客需要完成接種新冠疫苗,登機時亦需出示3日內有效的陰性檢測證明。

美國疾控中心(CDC)上周五表示,

美國食藥局批准或被世衛列為緊急使用的6款新冠疫苗將符合前往美國旅行的標準。

(Six vaccines that are FDA authorized/approved or listed for emergency use by WHO will meet the criteria for travel to the U.S.)