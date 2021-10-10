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【醫保基金】三年查處86萬家定點醫藥機構 醫保基金追回300多億

股樓投資 17:52 2021/10/10

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近年來，中國醫療保障體系不斷健全完善，醫保的覆蓋面達到13.6億人，基金規模達到3.1萬億元（人民幣，下同）。因此，加強醫保基金監督管理就是在守護老百姓的「救命錢」。據報道，不少犯罪分子勾結醫療機構謀利。其中一例，通過虛假藥品單據，騙取醫保基金，或者利用醫保卡刷高價中藥材，然後以高價對外銷售，謀取非法收益。

【至叻板塊】國策股高位捱沽 資金向殘股入手，請按【見下頁

國家醫保局基金監管司副司長、二級巡視員段政明表示，醫保欺詐騙保案件普發、頻發的局面得到初步遏制，醫保基金監管工作取得一定成效。2018至2020年共檢查定點醫藥機構171萬家次，查處86萬家次，追回醫保基金348.8億元。

【延伸閱讀】名家論市：興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊，請按【見下頁

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段政明強調，醫保基金監管形勢依然嚴峻，欺詐騙保案件仍然時有發生，如安徽太和縣、河北省成安縣欺詐騙保案件，都引起社會廣泛關注。再次警示，打擊欺詐騙保的任務仍然十分艱巨，需要常抓不懈。據了解，截至9月底，全國公安機關共打擊犯罪團伙251個，抓獲犯罪嫌疑人3,819名，破獲詐騙醫保基金案件1,246宗，追繳醫保基金2.3億元，聯合醫保部門關停處置醫藥機構277家。

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記者：林衛

醫療行業 中國 經濟

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