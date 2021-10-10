【騰訊700】山西洪澇災害響應救災 騰訊率先捐5000萬

近期山西嚴重洪澇災害已致全省超過170萬人受災，10多萬人緊急轉移安置，近300萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌，當局經已啟動了國家Ⅳ級救災應急響應。

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正值當前的電荒，作為產煤大省，山西省政府召開煤電保供現場推進會，加碼推進煤炭保供。同時，山西能源局成立「能源保供專班」，以協調上級、省政府相關部門之間涉及能源保供工作的重要事項。

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騰訊（00700）公益慈善基金會宣布捐贈5,000萬元（人民幣，下同），與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作，助力當地政府救災、民生保障、文物古建搶救與災後重建等工作。

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事實上，在多家科網巨頭中，騰訊向來最「識做」，當國家領導人推出「共同富裕」，即時投放500億元啟動「共同富裕」專項計劃，相信在騰訊帶頭下，其他企業將會爭相募捐，以示關心社會需要。

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記者：林衛