  • 27°C
香港時間 : 20211010日 (日) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【至叻板塊】國策股高位捱沽 資金向殘股入手

股樓投資 16:38 2021/10/10

分享：

過去一周，恒指先跌後升，一周上漲262點，報24837點。值得注意是，板塊輪動十分明顯，之前備受追捧的國策股，在高位呈龐大沽壓，導致上周大幅跑輸大市。

【券商點睇】國內釋放穩增長訊號 配置內銀時機到？，請按【見下頁

例如，風電、火電、電力設備板塊本為第三季的贏家，但甫入第四季即刻走樣，過去一周分別下挫5.6%、9.4%及10%。取而代之，「無人吼」的殘股卻見有資金流入，好像航空、本地零售、內險分別平均上升6.5%、5.1%及4.6%。同時，深受反壟斷困擾的一綫科網板塊，過去一周平均升幅亦達4.5%，反映資金開始從國策股獲利，轉而買估值更殘的板塊。

即睇至叻板塊表現：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

另一方面，國際油價保持在高位，帶動油氣設備板塊上揚，平均升幅超過1成，當中的宏華集團（00196）一周累漲22.4%。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

恒生指數 宏華集團（00196） 板塊 港股

上一篇文章

【騰訊700】山西洪澇災害響應救災 騰訊率先捐5000萬

下一篇文章

【名家論市】興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找
【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人