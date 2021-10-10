【至叻板塊】國策股高位捱沽 資金向殘股入手

過去一周，恒指先跌後升，一周上漲262點，報24837點。值得注意是，板塊輪動十分明顯，之前備受追捧的國策股，在高位呈龐大沽壓，導致上周大幅跑輸大市。

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例如，風電、火電、電力設備板塊本為第三季的贏家，但甫入第四季即刻走樣，過去一周分別下挫5.6%、9.4%及10%。取而代之，「無人吼」的殘股卻見有資金流入，好像航空、本地零售、內險分別平均上升6.5%、5.1%及4.6%。同時，深受反壟斷困擾的一綫科網板塊，過去一周平均升幅亦達4.5%，反映資金開始從國策股獲利，轉而買估值更殘的板塊。

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另一方面，國際油價保持在高位，帶動油氣設備板塊上揚，平均升幅超過1成，當中的宏華集團（00196）一周累漲22.4%。

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記者：林衛