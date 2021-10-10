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【台積電】台積電與SONY合作日本建晶片廠 最快2023年投產

股樓投資 14:29 2021/10/10

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日經新聞報導，台積電（TSM）與Sony將投資8,000億日圓興建一座晶圓廠，位於熊本縣，並毗鄰Sony的影像感測器工廠，預計在2023至2024年投產。

【第四季部署】市場對政策反應過份悲觀 光大看好有修正空間，請按【見下頁

報道指，該計劃得到日本政府支持，並利用補貼支援投資額的一半左右，將列入眾議院選舉後編制的2021年度補充預算案，補貼金額相當於4,000億日圓。據知情人士透露，屆時雙方可能會設立一間新公司管理這座晶圓廠房，而Sony可能會持有這間新公司少數股權；該晶圓廠將生產用於相機影像傳感器、車用晶片和其他產品等。

【延伸閱讀】恒大危機：一文看盡 43隻本港內房股「三道紅線」達標情況，請按【見下頁

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在晶片短缺和中美對立的情況下，日本政府愈來愈擔心晶片供應鏈的穩定性，希望透過與台灣企業的合作、投資，擴大本土晶片供應和生產，利用台積電的尖端技術，在2024年之前啟動汽車和工業機器人不可或缺的邏輯半導體的生產。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：林衛

Sony 補貼 經濟 台積電 日本

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