【名家論市】興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊

「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師指，港股仍在底部區域「磨底」，國內積極信號增多，海外波動加大。10月大市受4大因素影響。第一，人行、銀保監會近期強調維護房地產市場的健康發展，此前海外因為恆大而擔憂的系統性風險正被證偽，住房按揭貸款有望加快投放，後續港股內房股、物業股有望企穩反彈，有助於穩定預期。

【券商點睇】國內釋放穩增長訊號 配置內銀時機到？，請按【見下頁】

第二，考慮到港股的低估值已提前反映了經濟下行壓力，後續一旦政策轉寬鬆，港股跌深反彈的機會將逐步增多。興證預期，第四季圍繞電網升級改造、5G應用、物聯網、清潔能源等為代表的新基建、半導體為代表的先進製造、「專精特新」將呈現結構性刺激政策。另外，圍繞要素市場化改革可能進一步完善，特別是電價市場化，還值得期待的是，「共同富裕」背景下如何「鼓勵消費」，關注城鎮化升級的大趨勢下，物管商管、紡織服裝、食品飲料、汽車特別是新能源車的機會。

即睇興證10月推介股：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

第三，中美關係短期可能有望階段性緩和，基於後續中國經濟政策的改善以及歐美經濟「滯脹」壓力的提升，10月份中後期海外資金對中國資產的風險偏好有望開始改善。另一方面，全球放水的滯後反應、疫情導致的供應鏈風險、大宗商品和晶片等緊缺格局持續，通脹壓力開始改變市場的政策預期。第四，10月海外股市調整風險或是驚擾，但除非短期大幅飆升導致危機的小概率事件發生，否則，港股有驚無險，有「避風港」效應。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛