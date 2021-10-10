  • 28°C
香港時間 : 20211010日 (日) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家論市】興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊

股樓投資 15:58 2021/10/10

分享：

「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師指，港股仍在底部區域「磨底」，國內積極信號增多，海外波動加大。10月大市受4大因素影響。第一，人行、銀保監會近期強調維護房地產市場的健康發展，此前海外因為恆大而擔憂的系統性風險正被證偽，住房按揭貸款有望加快投放，後續港股內房股、物業股有望企穩反彈，有助於穩定預期。

【券商點睇】國內釋放穩增長訊號 配置內銀時機到？，請按【見下頁

第二，考慮到港股的低估值已提前反映了經濟下行壓力，後續一旦政策轉寬鬆，港股跌深反彈的機會將逐步增多。興證預期，第四季圍繞電網升級改造、5G應用、物聯網、清潔能源等為代表的新基建、半導體為代表的先進製造、「專精特新」將呈現結構性刺激政策。另外，圍繞要素市場化改革可能進一步完善，特別是電價市場化，還值得期待的是，「共同富裕」背景下如何「鼓勵消費」，關注城鎮化升級的大趨勢下，物管商管、紡織服裝、食品飲料、汽車特別是新能源車的機會。

即睇興證10月推介股：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

第三，中美關係短期可能有望階段性緩和，基於後續中國經濟政策的改善以及歐美經濟「滯脹」壓力的提升，10月份中後期海外資金對中國資產的風險偏好有望開始改善。另一方面，全球放水的滯後反應、疫情導致的供應鏈風險、大宗商品和晶片等緊缺格局持續，通脹壓力開始改變市場的政策預期。第四，10月海外股市調整風險或是驚擾，但除非短期大幅飆升導致危機的小概率事件發生，否則，港股有驚無險，有「避風港」效應。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

板塊 港股 張憶東 中國

下一篇文章

【券商點睇】國內釋放穩增長訊號 配置內銀時機到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找
【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅