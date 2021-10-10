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【券商點睇】國內釋放穩增長訊號 配置內銀時機到？

股樓投資 15:16 2021/10/10

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天風證券指，部分投資者擔憂內銀股會受宏觀經濟受壓、房地產業違約風險，以及利率下行的影響。但也不乏投資者持樂觀態度，更多地着眼於內銀板塊低估值、長期保持高股息、基本面具有較強韌性，以及通過戰略調整打開業績成長空間。

【第四季部署】市場對政策反應過份悲觀 光大看好有修正空間，請按【見下頁

該行對第四季內銀板塊表現保持樂觀，原因主要有五方面。第一，7月以來監管部門多次釋放出穩增長的訊號。未來專項債發行有望提速，跨周期政策有望托底經濟。第二，政策具有底綫思維，房地產業的風險正在政策引導下有序化解，而且銀行自身也具有較強的風險承受能力。

【台積電】台積電與SONY合作日本建晶片廠 最快2023年投產，請按【見下頁

第三，內銀的增長邏輯已經在向非利息轉變。大財富管理業務發展空間廣闊，未來寬信用政策有望落地，為其提供流動性支持。第四，第二季的監管數據已經證實行業基本面不俗。在內源性資本補充訴求下，銀行業績釋放的政策環境友好。第五，內銀板塊估值低且股息率高，受到追求穩健收益的長期資金的青睞。

【延伸閱讀】大行點睇：內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠，請按【見下頁

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隨着基數效應減弱，預計內銀股全年利潤增速將在10%左右。少數內銀有望在內源性資本補充訴求下保持業績高位乃至向上突破。在利率下行的趨勢下，銀行積極進行信用下沉和發力新興市場，主動尋找非利息業務的突破口，戰略轉型效果值得期待。推薦招商銀行（03968）郵儲銀行（01658）。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：林衛

國有內銀股 港股 郵儲銀行（01658） 板塊 招商銀行（03968）

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