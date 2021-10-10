【第四季部署】市場對政策反應過份悲觀 光大看好有修正空間

展望第四季，光大證券指出，盈利增長將會成為市場的重要支撐。在較高的工業品出廠價格指數（PPI）支持之下，預計下半年市場盈利增速仍將超預期，對於下半年的市場而言，這可能將是有力的支撐。流動性邊際寬鬆也有利於市場表現。

【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路，請按【見下頁】

進入10月，為中資股第三季業績披露期，市場走勢無疑會受到業績表現的影響，光大預計第三季A股有望有超預期表現。在實際經濟增速下行背景之下，價格因素的持續超預期或是A股業績超預期的主要原因，而考慮到當前PPI仍然維持高位，價格因素在第三季仍有較強支撐，也將是市場上漲的堅實動力。

【延伸閱讀】限電風波：麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另一方面，當前市場對於政策反應已經較為悲觀，未來有修正的可能。考慮到，目前資產價格中已經隱含了較為悲觀的政策預期，未來實際政策落地時，可能會有修正的空間。該行認為，目前股市處於風格切換的階段。一方面，新能源汽車、光伏等高成長板塊持續保持高景氣，另一方面， 基建預期升溫推動低估值基建產業鏈，迎來業績及估值修復。

【同場加映】溫股知新：恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛