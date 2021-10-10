【監管風暴】人行行長易綱談金融科技監管 三大方向補短板

人民銀行行長易綱日前在國際清算銀行（BIS）監管大型科技公司國際會議上的講話，演講題目為《中國大型科技公司監管實踐》，談及了中國對大型科技公司的監管實踐。其中，在金融科技領域，相關舉措集中體現為以下三條監管實踐。一是金融作為特許行業，必須持牌經營；二是建立適當的防火牆，避免金融風險跨部門、跨行業傳播；三是斷開金融信息和商業信息之間的不當連接，防止「數據-網絡效應-金融業務」的閉環效應產生壟斷。

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支付業務方面，去年底以來，金融監管機構要求斷開支付工具與其平台上的其他金融產品的不當連接，使支付業務回歸本源，未來將繼續強化支付領域監管。審慎監管方面，人行建立了金融控股公司管理制度，要求開展金融業務的平台公司依法設立金融控股公司，將集團內從事銀行、證券、保險等金融活動的機構全部納入金控公司監管，這有助於落實金融業務與科技服務相隔離的要求。下一步，將落實好金融控股公司監管，實施並表管理，規範關聯交易，加強審慎監管。

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金融業務必須持牌經營方面，平台公司開展金融業務，應遵循「同樣業務，同樣監管」原則。人行要求平台公司全面剝離與個人徵信相關的業務，通過持牌個人徵信機構向金融機構提供信用信息服務，化信息壟斷為信息共享。下一步，將繼續完善有關制度，落實個人徵信等金融業務持牌經營。

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記者：林衛